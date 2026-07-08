Filistin’in acısını hissetmeyen insan değildir
Mısır’ın hocası Hüsam Hasan, Gazze’deki katliamlara bir kez daha dikkat çekerek dünyaya seslendi: Bırakın Filistin halkı yaşasın
Mısır Milli Takımı Teknik Direktörü Hüsam Hasan, Filistin halkına verdiği desteği yineleyerek, dünyadaki karar alıcılara ve spor camiasına Filistinliler'in yaşama hakkına sahip çıkma çağrısında bulundu. Hasan, "Dünyada Filistin halkının yaşadıklarını hissetmeyen hiç kimse insan olmayı hak etmiyor. Avrupa'da veya Amerika'da bir hayvan zarar gördüğünde insan ve hayvan hakları örgütlerinin hemen harekete geçtiğini görüyoruz. Ancak Gazze'de her gün aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu binlerce insan katledilirken aynı duyarlılık gösterilmiyor. Bizler yazın klimaya, kışın ise ısıtıcıya ihtiyaç duyarken, Filistin halkı açıkta, çadırlarda hayatta kalmaya çalışıyor. Çocuklar yiyecek yemek bulamıyor, hastalıktan ve uykusuzluktan kırılıyor. Dünya Kupası vesilesiyle farklı dinlerden ve ülkelerden tüm sporculara ricada bulunuyorum; lütfen dünyaya şu mesajı gönderin: Bırakın Filistin halkı yaşasın. Çünkü onların tek istediği şey sadece yaşamak" şeklinde konuştu.