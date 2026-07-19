Dünya susacak futbol konuşacak!

MetLife Stadyumu'nda TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşmayı Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek



ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa ev sahipliği yaptığı ve ilk kez 48 takımla oynanan futbolun 1 numaralı organizasyonu 2026 FIFA Dünya Kupası, bu gece oynanacak tarihi final maçıyla perdesini indiriyor. Yıldızlar geçidi kadrolarıyla rakiplerini tek tek devirerek finale kadar yükselen son Avrupa şampiyonu İspanya ile son Dünya şampiyonu Arjantin, kupayı kaldırmak için ABD'nin New Jersey eyaletindeki 82 bin 500 kapasiteli MetLife Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Tüm dünyanın gözünü çevireceği mücadele, TSİ 22.00'de start alacak. Müsabakayı Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek. 46 yaşındaki Vincic'in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic yapacak. Dördüncü hakem ise Ürdün Futbol Federasyonu'ndan Adham Makhadmeh olacak.



MESSİ: O FOTOĞRAF HAYATIN KENDİSİ!

LIONEL Messi, Lamine Yamal'ı bebekliğinde küvette yıkadığı ikonik fotoğraflarla ilgili konuştu. Arjantinli yıldız, "Aslında o fotoğraf çılgınca çünkü hayatı temsil ediyor. O fotoğraf, Lamine henüz çok küçük bir çocukken çekilmişti ve şimdi Dünya Kupası finalinde karşı karşıya geliyoruz, inanılır gibi değil! Lamine, dünyanın en iyilerinden biri ama umarım o ve takımı iyi olan taraf olmaz" dedi.

ARJANTİN 3, İSPANYA 1 KEZ KAZANDI

Dünya Kupası tarihinde 5 kez ile en fazla Brezilya şampiyonluk kupasını kazandı. Brezilya'nın ardından İtalya ve Almanya 4'er, Arjantin 3, Uruguay ve Fransa 2'şer, İngiltere ve İspanya da 1'er defa bu sevinci yaşadı. Arjantin 1978, 1986 ve 2022 yıllarında turnuvayı şampiyon olarak tamamlarken, İspanya ise tek zaferini 2010 yılında elde etti.



EĞLENCE SINIR TANIMAYACAK!

DEV final şovlarıyla da unutulmazlar arasına girecek. İlk yarının sonunda müzik dünyasının efsaneleri peş peşe sahne alacak. 17 dakika olarak planlanan özel şovda Madonna, Justin Bieber, Shakira, BTS, Burna Boy ve ünlü şef Gustavo Dudamel performans sergileyecek. Karşılaşma öncesi yapılacak kapanış töreninde ise Robbie Williams, Nicole Scherzinger ve Tom Cruise gibi isimler sıra dışı gösterilerle sahne alacak. İki devrede uygulanacak üçer dakikalık zorunlu su molaları, devre sonlarına eklenecek uzatma dakikaları ve devre arası şovu hesaba katıldığında futbolseverleri uzun bir gece bekliyor.

DONALD TRUMP İÇİN OLAĞANÜSTÜ HÂL

İspanya ile Arjantin arasında oynanacak Dünya Kupası finalini tribünden takip edecek ABD Başkanı Donald Trump için olağanüstü güvenlik önlemleri alınıyor. İngiliz basınından The Telegraph'ın haberine göre organizasyon boyunca kara, hava ve stadyum çevresinde çok katmanlı bir güvenlik planlaması yapılacak. Önlem olarak F-16 savaş uçakları, stadyum çevresindeki hava sahasını kontrol altında tutacak. Çatılara konuşlandırılacak keskin nişancılar, olası tehditlere karşı anlık müdahale için hazır bekleyecek. Yaklaşık 1000 FBI ajanı da görev alacak.

YÜZÜKLER SAHİBİNİ BULUYOR

DÜNYA Kupası'nda şampiyon olan futbolculara turnuva tarihinde ilk kez şampiyonluk yüzüğü verilecek. Törende kupa ve madalyaların yanı sıra şampiyon olacak takımın teknik direktörü ve kaptanına geçici olarak replika yüzük verilecek. Daha sonra hazırlanacak 30 yüzük şampiyona teslim edilecek.