Herkes nefesini tutsun! Müthiş bir final olacak

Dünya Kupası Özel:

Ömer ÜRÜNDÜL

Bu Dünya Kupası'nı diğerlerinden ayıran en önemli özellik ne oldu?

İki önemli özellik var. Birincisi ilk defa çok büyük coğrafyada yapılması. İkincisi de ilk defa 48 takımla oynanması. Bazı değişik ülkeleri de izleme fırsatı bulduk.

Dünya Kupası genellikle yıldızların sahnesidir. Bu turnuvada size göre yıldızlar mı ön plana çıktı?

Hem sistemler çok önemliydi hem de yıldız oyuncuların çok önemli katkıları oldu. Yarı finale kalan 4 ülkeye baktığımızda hem kendilerine özgü oyun modelleri var hem de önemli maçlarda bu yıldızların da ortayı çıktığını görüyoruz. Ama hiçbir zaman bir takım yalnız bir tane futbolcuya endeksli olmaz. İşte gördük ki Fransa'da Mbappe gibi bir yıldız yarı finalde İspanya karşısında çok sönük kaldı. Keza İngiltere'den de Harry Kane gibi bir santrfor da Arjantin karşısında bir gol pasının dışında varlık gösteremedi.

İSPANYA MODELİ DAMGA VURACAK



İspanya öyle bir Fransa maçı oynadı ki herkesin takdirini aldı. Sizce bu İspanya, önümüzdeki yıllara da damga vuracak nitelikte mi?

İspanya'nın en büyük özelliği, hiçbir takımda olmayan müthiş pas trafiği. Bu oyun modeli önümüzdeki yıllara damga vurur. Bugün İspanya'nın kadın futbol takımı dahi pas oyununu oynuyor. 12-14 yaşındaki gençler de altyapıda bu oyuna alışarak işe başlıyorlar. Son örnek de U19 Avrupa Şampiyonası'nda İspanya yine şampiyon oldu.

Messi, Arjantin'i finale taşıdı. Arjantin'i ayakta tutan şey nedir?

Arjantin'in öncelikle deneyimli bir kadrosu var. Kendilerine özgü oyun modelleri var. En önemli artıları da son derece agresif ve motivasyonu üst düzey tutan bir takım olmaları. İşler zorlaştığı zaman maçı bırakmayıp sonuna kadar mücadele ediyorlar. Tempoları da hırslarıyla bütünleşip üst düzeye çıkıyor. Örneğin, Mısır maçı. 79. dakikada 2-0 yenik durumdayken, maçı 3-2 kazanıyorlar. Son İngiltere maçına da baktığımızda gole kadar ortada giden az pozisyonlu bir karşılaşma. Ancak son yarım saatte müthiş bir Arjantin baskısı, rakibi pasifize eden bir oyun, pozisyon zenginliği ve 2 gol ile maçı çeviren büyük bir reaksiyon gösterdiler. Sıkışan anlarda da yaşına rağmen büyük futbolcu Messi devreye giriyor. Son maçta da gördük. Sağ tarafa geçti, oradan oyunu müthiş organize edip 2 golün de başlangıç noktası oldu. Gerçekten büyük futbolcu.



ARJANTİN'İN PLANI AGRESİF OYUN



İspanya-Arjantin finalini hangi detay belirleyecek?

İspanya'nın en büyük artısı, takım oyunu ve topu iyi kullanmaları. Arjantin'in en büyük artısı ise Messi gibi bir yıldıza sahip olmalarının yanı sıra takım olarak da zaman zaman üst düzey mücadeleyi sahaya yansıtmaları. Bu hırsları müthiş taraftarıyla da bütünleşince daha farklı oynayabiliyorlar. Ben yine de bir adım İspanya'nın önde olduğunu düşünüyorum. Ama müthiş bir final olacağı da unutulmamalı. İspanya'nın alışılmış ve rakipleri zor duruma düşüren pas oyunu, Arjantin'i zorlayacaktır. Arjantin'in en önemli planı ise deneyimli futbolcuları ve agresif oyun yapısı olacaktır.

Dünya Kupası'nda sizi hayal kırıklığına uğratan takım hangisi oldu?

Beni hayal kırıklığına uğratan takımlar başta Almanya, ikincisi de Uruguay oldu. Almanya'da büyük bir düşüş olduğu gözleniyor. Paraguay'a elenmesi gerçekten kabul edilecek bir durum değil. Uruguay ise her turnuvada yukarıyı zorlayan bir takım. Ama grupta Yeşil Burun Adaları'nın gerisinde kalması hayal kırıklığıydı. Tabii Türkiye olarak bizi de eleştirmek gerek. En azından son 32 maçını oynayıp ondan sonrasını düşünürüz derken 2 maçta havlu atmamız bizim açımızdan büyük bir hayal kırıklığıydı.



VAR UYGULAMALARI DEVAM ETMEZ



Turnuvada hakem kararları, VAR uygulamaları çok konuşuldu. Ne dersiniz?

Turnuvada hakemlerin az kart çıkarmaları dikkat çekti. Kart gösterildiği zaman artık kimsenin bir itirazı ve eleştirisi olmasın istendi. VAR uygulamalarında da bazı değişiklikler oldu. Eleştiriler de yapıldı. Ben bu Dünya Kupası'nın VAR uygulamalarının, bundan sonraki Avrupa kupalarında, özellikle Şampiyonlar Ligi'nde uygulanacağını düşünmüyorum.