Öğretmen öğrencisine karşı!
İspanya Milli Takımı'nın teknik direktörü Luis de la Fuente ve Arjantin'in hocası Lionel Scaloni ikilisinin yolları, bu geceki finalden 9 yıl önce yine kesişmişti. Bu buluşma, 2017 yılında UEFA tarafından düzenlenen bir antrenman kampında gerçekleşti. De la Fuente, İspanya 18 Yaş Altı Milli Takımı'nın teknik direktörlüğünü yürüttüğü sırada bu kampta da ders veriyordu ve Scaloni onun öğrencilerinden biriydi. İkili, uzun süre sonra bu kez birbirlerine rakip olarak sahaya çıkacak.