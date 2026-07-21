Gazete ilanından dünyanın tepesine

İspanya'yı dünya şampiyonluğuna taşıyan Luis de la Fuente'nin teknik direktörlük kariyeri hiç de göz kamaştırıcı başlamadı. 2011'de Alaves'in başına geçtiğinde hayalleri büyüktü. Ancak 3 ay sonra 17 Ekim'de görevine son verildi. 1.5 sene işsiz gezdi, kimse yüzüne bakmadı. 2013'ün başında bir gazetede küçük bir ilan gördü. İspanya U19 takımı için antrenör aranıyordu. Telefona sarıldı ve şansını deneyip başvurusunu yaptı… Kaderi bu ilanla değişti. Çocuklarla birlikte kendi hocalık hayatı da büyüdü. İspanya'nın genç takımlarını önce 2015'te, ardından da 2019'da Avrupa şampiyonu yaptı. Aralık 2022'de Luis Enrique, Dünya Kupası'ndan elenince görevden alındı. A Milli Takım'ın direksiyonuna geçen 65 yaşındaki teknik adam 2024'te Almanya'da Avrupa'nın en büyüğü olduktan sonra kendi yetiştirdiği altın nesille Amerika'da dünya şampiyonluğu tacını taktı

O CEVHERİ GÖRÜN!

Maçtan sonra "Bu nesille gurur duyuyorum" diyen La Fuente, mayıs ayında yayınlanan otobiyografisinde şu mesajları vermişti: "Yaşam her gün antrenmandır. Ve onun örneğinde olduğu gibi, hayatta bir süre işsiz kalabilirsiniz, zor günler geçirebilirsiniz, başarı uzak gözükebilir... Ama yaşınız ne olursa olsun, sahip olduğunuz cevheri görün..."

İSPANYA UYUMADI

Dünya şampiyonu İspanya Milli Takımı dün ülkesine döndü. Futbolcular ve teknik kadroyu İspanyol taraftarlar coşkuyla kutladı. Madrid'de Matadorlar için görkemli bir tören düzenlendi. Üstü açık otobüsle şehir turu atan şampiyonlara yüz binlerce İspanyol eşlik etti. Kurulan platforma futbolcular tek tek seçtikleri şarkılarla çıkarak halkı selamladı. Birçoğu da dans ederek coşkuyu artırdı. Bazı isimler de futbolseverlerle karşılıklı tezahürat yaptı. İspanyollar geç saatlere kadar eğlendi.

İNGİLTERE ELENDİ AİLE İÇİ ŞİDDET ARTTI

DÜNYA Kupası maçları başta İngiltere olmak üzere Avrupa'nın da farklı bir yüzünü gözler önüne serdi. Lancaster Üniversitesi'nin araştırmasına göre, İngiltere'nin maç yaptığı zamanlarda aile içi şiddet %26, maç kaybettiği dönemlerde ise %38 oranında arttı. Yaklaşık 1.5 ay süren turnuvada İngiltere'de bazı kadınlar ve kızların sürekli korku içinde yaşadığı belirtildi. Aile içi şiddet nedeniyle sosyal kurumlardan yardım alan kadın ve kızların sayısında da artış gözlendi.