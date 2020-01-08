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ABD İRAN GERİLİMİNDEN HABERLERİ: Savaşın ayak sesleri! İran, ABD üslerini balistik füzeler ile vurdu! 80 askerin öldüğü iddia edildi!

ABD'nin İranlı General Kasım Süleymani'yi öldürmesinin ardından gerilim üst düzeye yükselmiş; her iki taraftan da tehdit açıklamaları peş peşe gelmişti. Bu sabah saatlerinde dünya ajansları tarafından olarak duyurulan habere göre, İran Devrim Muhafızları Ordusu, Irak'ta bulunan iki tane ABD üssünü balistik füze saldırısı ile vurdu. Balistik füze saldırısının ardından ABD Başkanı Trump Twitter'dan açıklama yaparken 'her şey yolunda' mesajı verdi. İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan da bir açıklama yapılarak olası bir Amerikan saldırısı karşısında çok daha sert ve ezici bir karşılık verileceği vurgulandı. Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından gerçekleşen bu saldırı, bölgeyi teyakkuza geçirirken füze saldırısına ilişkin görüntüler de yayınlandı. İran Devlet Televizyonu, saldırılarda 80 ABD askerinin öldürdüğünü duyururken ABD'li yetkililer bunu yalanladı. Dünyanın merakla beklediği açıklamaların ilki ise İran Dini Lideri Ali Hamaney ve Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani tarafından yapıldı. Hamaney, bölgedeki tarihin değiştiğini vurgularken Ruhani de İran'ın ABD'nin bacağını keserek yanıt verdiğini belirtti. İşte, son dakika gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 8.1.2020 13:06 Güncelleme Tarihi: 8.1.2020 13:06
ABD İRAN GERİLİMİNDEN SON DAKİKA HABERLERİ: Savaşın ayak sesleri! İran, ABD üslerini balistik füzeler ile vurdu! 80 askerin öldüğü iddia edildi!

Dünya ajansları tarafından sabah saatlerinde kodu ile duyurulan flaş habere göre, İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin Irak'ta bulunan iki üssünü balistik füze saldırısı ile hedef aldı. Bilindiği gibi, İranlı General Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesinin ardından gerilim en üst düzeye yükselmiş ve her iki taraftan da peş peşe sert açıklamalar gelmişti. İran, Süleymani'nin intikamının alınacağını vurgularken ABD ise olası saldırılara karşı cevap verileceğini belirtmişti. İran, dün gece, Kasım Süleymani'nin Amerikan saldırısında öldürüldüğü saatte Irak'taki iki tane ABD üssünü balistik füze saldırısı ile vurdu. İlk açıklama Başkan Donald Trump tarafından Twitter üzerinden yapılırken can kaybı ve zarar tespit çalışmalarının sürdüğü vurgulandı. Trump ayrıca, sabah saatlerinde bir açıklama yapacağını ifade etti. İranlı yetkililer ve Devrim Muhafızları Ordusu tarafından da açıklamalar peşi sıra geldi.

İran'ın balistik füzelerle Irak'taki ABD üssünü vurma anı görüntüleri ortaya çıktı!

İRAN DEVLET TELEVİZYONU'NDAN İDDİA: '80 ABD ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ'

İran'ın ABD üslerini balistik füzeler ile vurmasının ardından ilk görüntüler de yayınlanırken ülkenin devlet televizyonu tarafından 80 ABD askerinin öldüğü açıklandı. Amerikalı yetkililerden buna ilişkin yanıt gelirken füze saldırısında hiçbir Amerikan askerinin ölmediği belirtildi.

DİKKAT ÇEKEN SAAT DETAYI

Füze saldırısına ilişkin dikkat çeken detaylardan birisi de, saldırının gerçekleştiği saat olarak öne çıktı. İran, Süleymani'nin öldürüldüğü saatte ABD üslerini onlarca füze ile hedef aldı.

HAMANEY VE RUHANİ'DEN AÇIKLAMA YAPILDI

Dünyanın yakından takip ettiği olaya ilişkin ilk açıklamalar da İran tarafından yapıldı. Ülkenin dini lideri Ali Hamaney ve Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, konuya yönelik açıklamalarda bulundu. Hamaney, bu saldırının bölgedeki tarihi değiştirdiğini vurgularken; Hasan Ruhani ise Süleymani'nin öldürülmesine karşın ABD'nin bacağını keserek yanıt verdiklerini ifade etti.

İşte, ABD İran geriliminden son dakika haberleri...

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ABD İRAN GERİLİMİNDEN SON DAKİKA HABERLERİ: Savaşın ayak sesleri! İran, ABD üslerini balistik füzeler ile vurdu! 80 askerin öldüğü iddia edildi!
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