İran'ın füzelerini ABD hava savunma sistemleri neden engelleyemedi? ABD'nin hava savunma sistemleri neden çalışmadı?
İran misillemede bulunarak Irak'taki iki ABD üssünü füzelerle vurdu! Sürekli olarak dünyanın en yüksek teknolojisine sahip silah sistemleri,ne sahip olmakla övünen ABD'nin hava savunma sistemleri neden bu saldırları önleyemedi? Yoksa ABD'nin hava savunma sistemleri hava saldırlarına karşı aciz mi? Emekli Hava Pilot Korgeneral Erdoğan Karakuş, canlı yayında; herkesin merak ettiği o soruyu cevapladı!
İRAN'IN IRAK'TAKİ ABD ÜSLERİNE BALİSTİK FÜZELERLE SALDIRMASININ ARDINDAN TRUMP VE ZARİF TWİTTER'DA BÖYLE ATIŞTI!
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