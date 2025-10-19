Ankara’nın arabuluculuğunda ‘kalıcı ateşkes’: Afganistan ile Pakistan arasındaki bir sonraki görüşme Türkiye’de

Pakistan ile Afganistan, Türkiye ve Katar arabuluculuğunda Doha'da gerçekleştirilen görüşmelerin ardından "kalıcı ateşkes" konusunda anlaşmaya vardı. Dışişleri Bakanlığı, ateşkes ilan edilmesini memnuniyetle karşıladı. Bir sonraki görüşmenin ise İstanbul'da yapılacağı bildirildi.

Pakistan ile Afganistan arasında geçtiğimiz hafta şiddetlenen çatışmalarda sona gelindi. İki ülke arasında Katar'ın başkenti Doha'da sürdürülen ateşkes görüşmeleri olumlu sonuçlandı. Pakistan ile Afganistan, Türkiye ve Katar arabuluculuğunda Doha'da gerçekleştirilen görüşmelerin ardından "kalıcı ateşkes" konusunda anlaşmaya vardı.

BİR SONRAKİ GÖRÜŞME TÜRKİYE'DE Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Muhammed Asif yaptığı açıklamada, ateşkesin "kesinleştirildiğini" belirterek, her iki tarafın da "ayrıntılı konuları" görüşmek üzere 25 Ekim'de İstanbul'da tekrar bir araya geleceğini söyledi. Afganistan'daki hükümetin sözcüsü Zabihullah Mücahid ise tarafların tam ve anlamlı bir ateşkeste anlaştıklarını bildirdi. Öte yandan, Dışişleri Bakanlığı da Afganistan ile Pakistan arasında ateşkes ilan edilmesini memnuniyetle karşıladığını bildirdi.