Avrupalılar evde doğalgaz vanasını kapatıyor





BİR YILDA ÜÇ KAT ARTTI

Belçika'da enerji düzenleyici kurumu Vreg, ortalama bir ailenin yıllık elektrik ve doğalgaz tüketimlerine ödeyecekleri güncel rakamları içeren verileri paylaştı. Buna göre, Belçika'da yeni elektrik ve doğal gaz sözleşmesi yapacak ortalama bir ailenin yıllık elektrik faturası 3 bin 256 euro, doğalgaz faturası da 5 bin 954 euro olacak. Geçen yılın aynı döneminde elektrik fatura ortalaması 1.051 euroydu. Böylece, elektrik faturaları 1 yılda 3 kat yükseldi.