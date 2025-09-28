Kütahya depremini uzmanlar A Haber’e yorumladı: O detaya dikkat çekildi: O zaman tehlikeli olabilir

Ersoy, depremin ayrıntılara girerek, "Tabii henüz Sındırgı civarındaki Simav civarındaki aktivite bitmiş değil. Bu yine 10 Ağustos'tan beri devam eden artçıların devamı. Bir deprem tabii. 5,4 büyük Çünkü Türkiye'de özellikle kırsal kesimde 5,4 e geldiği zaman hasarlar da meydana gelebiliyor. Bunu dikkate almak gerekiyor. Sanıyorum ilk saatlerde de herhangi bir hasar var mı yok mu bu kendini belli edecek. Ama dediğim gibi daha önce de söyledim, bu Sındırgı civarındaki depremler şimdiye kadar karşılaştığımız depremler gibi değil. Bunların nedeni Kısmen tektonik olsa da genel olarak magmatik bir mekanizmayla hareket ediyor. Ve yine demiştik ki, 10 Ağustostan sonra bu depremler magmatik kökenli olduğu için çok büyük depremler gelmeyecek. Ama işte 5'e varan depremler aylarca devam edebilir demiştik. Nitekim bu seyir içerisinde bu depremler meydana geliyor. Yani bir deprem fırtınası var onun içerisinde. Tabii bu İstanbul'da da hissedilmiş. Bursa, İstanbul gibi yerlerden de hissedilmiş. Ama gayet tabii bunda zemin önemli bir faktör de bazen zemin kötü olduğu zaman uzaktaki depremleri de algılayabiliyor. Çünkü depremlerin yüzey dalgaları kötü zeminlerde etkili oluyor ve hissediliyor. Yani yıkıcılığından ziyade uzaktan bunu sadece hissediyorlar, onu söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

Ersoy, depremin büyüklüğüne ilişkin, "Bunu 6,1'lik depremin artçısı olarak kabul edebiliriz. Ama artçılar öyle dağılıyor ki bir çizgi üzerinde, yani bir faya denk gelmiyor. Sındırgı'nın da güneyinde geniş bir alanda depremler. Hatırlarsanız geçende de geçen günler içerisinde de 5 büyüklüğünde bir deprem olmuştu. Bu ondan daha büyük 5,4. Şimdi böyle giderse bunlar yıkıcı depremler değil. Asıl tehlike Simav Fayı üzerinde. Yani bir tektonik deprem, bir fay üzerindeki depremi tetiklerse o tehlikeli olabilir. Yoksa bunların seyri genellikle dörde varan, bazen beşi ve üstünü bulan bu günkü depremde olduğu gibi bunlar yüzlerce, binlerce olabilir ve oradaki enerji bu şekilde boşalabilir. Ama dediğim gibi bunları zorlayan, depremler oluşturan şey tektonik mekanizmadan çok magmatik mekanizma. Bu önemli. Yani bu. Bu açısıyla Doğu Anadolu'daki ya da Anadolu'daki depremlerden farklı, iki bin yirmi üç depremlerden farklı. Batı Anadolu'nun böyle bir özelliği var. Burada üzerinde yaşadığımız kıta kabuğu ince ve çok parçalanmış, çatlamış vaziyette. Aşağıdaki magma da bu soğuk yerkabuğunu hem çatlatıyor hem aşağıdan vurduğu için bu depremler meydana geliyor. Ama bu depremler görüldüğü gibi hemen bitecek gibi değil. Yani işte 5.4'e varması tehlikesi var." sözlerini kullandı.

Depremin hasarına ilişkin Ersoy, "Özellikle mühendislik görmemiş yapılarda bu hasarlar meydana gelebiliyor. Bu önemli bir husus. Ama 5'e kadar olan depremlerde ciddi bir hasar beklenmez. Aslında normal şartlar altında 6 buçuk büyüklüğüne kadar bir hasar görmememiz gerek. Ama maalesef 5 buçuk büyüklüğündeki depremlerde bu hasarlar meydana gelebiliyor. Sanıyorum AFAD şu anda sahadadır ve saha gözlemlerinden sonra herhangi bir yaralanma var mı? Yoksa yapısal hasarlar var mı evlerde bunlar ortaya konacak. Ama önemli tehlikelerden bir tanesi de vatandaşlarımızın bu tür depremlerden sonra balkonlardan, camdan atlıyorlar ve aslında yıkıcı olmayan bir depremde kendilerini sakatlayabiliyorlar. Bu tür panikler çok yararlı değil. Soğukkanlı olmakta yarar var diyorum." dedi.