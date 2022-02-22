SON DAKİKA HABERİ: Rusya’nın Ukrayna kararının ardından Almanya’dan flaş hamle! İlk adımı attılar

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Donbas'taki Donetsk ve Luhansk bölgelerinin bağımsızlığını tanımasına karşı ilk somut yaptırım geldi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rus doğalgazını ülkeye taşıyacak olan Kuzey Akım 2 projesinin onay sürecini durdurduklarını söyledi.

Başbakan Scholz, "Ukrayna bölgelerinin ayrılmalarını kabul etmiyoruz. Rusya'nın hamlesinden sonra Kuzey Akım 2'ye onay verilemez. Almanya doğalgaz ithalatını çeşitlendirmeyi değerlendiriyor" dedi.

Rusya'nın yıllık gelirinin yüzde 60'yı hidrokarbon ürünlerinden geliyor. Petrol ve doğalgaz ülke ekonomisinin üçte birini oluşturuyor.

ABD'DEN DE YAPTIRIM GELMİŞTİ

Dün gece de Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya'nın bağımsızlığını tanıdığını açıkladığı iki bölge ticari ve finansal ilişkilerini yasaklayan bir kararnameyi imzaladığını duyurmuştu.

AB DE YAPTIRIM AÇIKLAYACAK

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri Dışişleri Bakanlarının bugün Paris'te Rusya'ya karşı yaptırımları kabul edeceği duyuruldu.