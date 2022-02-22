SON DAKİKA: Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky’den savaş açıklaması

Putin, Rusya Parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması'nın Donbas'taki ayrılıkçıların yönetimlerinin tanınmasıyla ilgili çağrısına cevap vermek için güvenlik konseyi toplantısından bir süre sonra televizyondan halka hitap etti.

Putin yaptığı konuşmada, Kiev yönetiminin "Donbas'ta askeri karar dışında hiçbir kararı tanımadığını" belirterek, "Bu bağlamda, Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını bir an önce tanımak için çok geç kalınmış bir kararı almayı gerekli görüyorum" dedi.

Konuşmasının ardından Putin, Kremlin Sarayı'nda sırayla Donetsk Halk Cumhuriyeti, ardından Luhansk Halk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını tanıyan kararnameyi imzaladı. İmza töreninde söz konusu yönetimlerin temsilcileri de hazır bulundu.

Törende Rusya ile ayrılıkçıların yönetimleri arasında "dostluk" ve "iş birliği" anlaşmaları da imzalandı.