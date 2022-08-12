Türkiye afet bölgelerini adeta yeniden inşa etti; Almanya’da isyan: Kaderimize terk edildik

AĞIR BÜROKRASİ

Kordel kasabasının Belediye Başkanı Medard Roth ise "İnsanlar ölü bir köyde yaşadığımızı söylüyor. Kasabamız için çok önemli olan anaokulunu bile ancak yıllar sonra açabileceğiz" diyerek çaresizliği dile getirdi. Ahrweiler Belediye Meclisi Başkanı Peter Diewald, "10 bin hanede yaşayan 18 bin insan etkilendi. 5 bin bina zarar gördü. Kamuya ait 20 bina yıkıldı. Altyapı büyük hasar gördü. Hâlâ inceleme aşamasında. İncelemenin ne kadar süreceği belli değil. Sonra planlama ve yeniden inşa başlayabilir. 15 milyar euroluk yardım fonundan sadece yüzde 3'lük bir bölüm onaylandı. İnsanlar bu nedenle evlerini yaptıramıyor" dedi.