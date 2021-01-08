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: bugün sert düşüşte! 8 Ocak Kapalıçarşı'da gram, ve çeyrek ne kadar, kaç para oldu?

Serbest piyasaların son işlem günü tamamlanırken hareketlilikleri de yakından takip edildi. Gün içerisinde, özellikle Kapalıçarşı'dan canlı ve güncel altın fiyatları merak konusu oldu. Gram bugün sert bir düşüş yaşadı ve 438 TL'ye geriledi. ONS ile beraber çeyrek, yarım, ata, cumhuriyet ve fiyatları da düşüşe geçti. Peki, 8 Ocak 2021 çeyrek, yarım, ata ve fiyatları ne kadar, bugün kaç para oldu? İşte, 8 Ocak güncel 22 ayar bilezik, gram, yarım, ata, cumhuriyet ve fiyatları son dakika...

Giriş Tarihi: 8.1.2021 18:52 ABONE OL
SON DAKİKA: Altın fiyatları bugün sert düşüşte! 8 Ocak Kapalıçarşı'da gram, 22 ayar bilezik ve çeyrek canlı altın fiyatları ne kadar, kaç para oldu?

Kapalıçarşı'dan güncel ve canlı altın fiyatları hareketlilikleri, serbest piyasaların son işlem günü tamamlanırken merak konusu oldu. Gram altının fiyatı bugün yaşadığı sert düşüşün ardından 438 TL seviyelerine geriledi. Yeni tip koronavirüs salgını nedeni ile altın fiyatları geçtiğimiz yılın sonlarına doğru tarihi bir yükseliş yaşamıştı. Bilindiği üzere, gram ve fiyatı geçtiğimiz haftalardan bu yana dalgalı bir grafik içerisindeydi. Fiyatlar canlı olarak değişiklik gösterdiği için güncel rakamları 'A Para Altın' sayfamızdan takip edebilirsiniz.

8 OCAK GRAM ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR OLDU?

Bu noıktada, 'Çeyrek, yarım, cumhuriyet ve fiyatı bugün ne kadar oldu?' sorusunun cevabı canlı olarak takip ediliyor. Altın fiyatı uzman yorumları ile beraber alış satış rakamlarının Ocak ayı ortalarına doğru nasıl bir seyir izleyeceği yatırımcılar ve almayı düşünenler için önemli bir konu olarak dikkat çekiyor.

YARIM, ATA, CUMHURİYET VE ÇEYREK ALTIN FİYATI BUGÜN!

Haberimizden, 8 Ocak 2021 Cuma gününe ilişkin güncel, canlı ve bilgisini edinebilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile güncel takip işleminizi yapabilirsiniz.

ATA ALTIN

  • Alış: 2.940,60
  • Satış: 2.964,20

CANLI ATA ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

CUMHURİYET ALTIN

  • Alış: 2.968,00
  • Satış: 3.013,00

CANLI CUMHURİYET ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

GRAM ALTIN

  • Alış: 440,73
  • Satış: 440,79

CANLI GRAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

YARIM ALTIN

  • Alış: 1.432,00
  • Satış: 1.452,40

CANLI YARIM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

ÇEYREK ALTIN

  • Alış: 716,00
  • Satış: 726,00

CANLI ÇEYREK ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

TAM ALTIN

  • Alış: 2.858,28
  • Satış: 2.916,26

CANLI TAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

22 AYAR BİLEZİK

  • Alış: 398,73
  • Satış: 414,15

CANLI 22 AYAR BİLEZİK TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

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SON DAKİKA: Altın fiyatları bugün sert düşüşte! 8 Ocak Kapalıçarşı'da gram, 22 ayar bilezik ve çeyrek canlı altın fiyatları ne kadar, kaç para oldu?
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