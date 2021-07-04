Temmuz ayı emekli maaş zammı yarın belli oluyor. Uzunca bir süredir milyonlarca vatandaşın gündeminde olan bu konuyla ilgili gözler Haziran ayı enflasyon oranına çevrildi. İlk altı aylık oranlara bakıldığında 6.39 miktarında bir artış olması beklenirken öte yandan bugünden "Memur emekli maaş zammı ne zaman açıklanacak, ne kadar, kaç TL olacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Peki, emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? İşte Temmuz ayı emekli maaş zammı ile ilgili detaylar;