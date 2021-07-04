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Giriş Tarihi: 4.7.2021 07:53 Son Güncelleme: 4.7.2021 07:53

Memur emekli maaş zammı belli oluyor! Temmuz ayı 2021 SSK ve BAĞKUR en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç para olacak?

Memur emekli maaş zammı belli oluyor! Temmuz ayı 2021 SSK ve BAĞKUR en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç para olacak?

Önümüzdeki hafta belirlenecek olan Temmuz ayı emekli zammı için geri sayım sürüyor. Yılda iki kez gerçekleştirilen zammın oranı yılın ilk yarısındaki enflasyon oranlarına göre belli oluyor. Bu kapsamda şu ana kadar 5 aylık enflasyon verisi 6.39 olarak açıklanırken haziran enflasyonunun belirlenmesiyle beraber vatandaşların maaşlarına uygulanacak olan zamların miktarı netleşecek. Bu noktada “Memur emekli maaş zammı ne zaman açıklanacak, ne kadar, kaç TL olacak?” şeklindeki sorular yanıt aramaya başladı. Geçtiğimiz ayların enflasyon oranları baz alındığında Temmuz emekli memur maaş zammı miktarının 6.39 oranında olması beklentiler arasında yer alıyor.

Temmuz ayı emekli maaş zammı yarın belli oluyor. Uzunca bir süredir milyonlarca vatandaşın gündeminde olan bu konuyla ilgili gözler Haziran ayı enflasyon oranına çevrildi. İlk altı aylık oranlara bakıldığında 6.39 miktarında bir artış olması beklenirken öte yandan bugünden "Memur emekli maaş zammı ne zaman açıklanacak, ne kadar, kaç TL olacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Peki, emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? İşte Temmuz ayı emekli maaş zammı ile ilgili detaylar;

Gerçekleşen enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 441,44 liraya varan artış yaşanacak. En yüksek aylık net 6 bin 908 lira 35 kuruştan 7 bin 349 lira 79 kuruşa çıkacak.

Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yer alan enflasyon tahminine göre ise ilk 6 aylık TÜFE yani SSK ve Bağ-Kur'luların zam oranı yüzde 7.67'yi bulabilecek. Bu durumda en yüksek maaş 529,87 lira artışla 7 bin 438 lira 22 kuruşa çıkacak.

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Memur emekli maaş zammı belli oluyor! Temmuz ayı 2021 SSK ve BAĞKUR en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç para olacak?
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