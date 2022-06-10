Asgari ücret zammı için ilk veriler geliyor! 2022 Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, Temmuz’da ek zam gelecek mi, var mı?

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI ÖZHASEKİ'DEN SON DAKİKA ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki asgari ücret, emekli ve memur Temmuz ile ilgili gelen soruyu yanıtladı. Özhaseki, "Enflasyon karşısında sabit gelirliyi, dar gelirliyi ezdirmemek, hakkını savunabilmek, gelirlerini daha artırıcı bir takım tedbirler almak hükümetin işi. Bu konuda da sırayla yavaş yavaş hepsi geliyor. Dün iki müjde vardı, önümüzdeki günlerde yine gelir. Sabır" dedi.

ÜCRET ARTIŞI HER HALÜKARDA ENFLASYONUN ÜZERİNDE OLACAK

Üçüncü bir seçenek olarak hükümet, ücret artışı-enflasyon artışı sarmalının tetiklenebileceği durumunu kıstas alabilir. Bu durumda asgari ücret artışı Aralık ayına kalacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın Hazine ve Maliye Bakanlığı ile beraber koordineli çalışması sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan son kararı verecek.

Asgari ücret için ara zam olsun olmasın hangi formül uygulanırsa uygulansın, ücret artışı hiç bir şekilde enflasyon rakamlarının altında kalmayacak.