Altın fiyatları rekora koştu! ABD enflasyon verisi sonrası altın gram fiyatı, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını bugün ne kadar?

ALTIN FİYATLARI REKORA GİTTİ

Ons altın, 1950 dolar seviyesini aşarak son 3 ayın en yüksek düzeyini test ederken buradan esen rüzgarın etkisiyle gram altın fiyatı da 1640 TL ile tüm zamanların zirvesini gördü. Altın piyasasının verdiği ilk tepki değerlendirildiğinde enflasyonda beklentilerin altında gelen veri, Fed'in daha güvercin bir politika izleyeceği yönünde fiyatlamaya işaret etti.

Altın fiyatları başta olmak üzere piyasalarda Fed'in olası para politikaları ve resesyon riskleri etkili oluyor.