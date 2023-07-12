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Haberler Fotohaber Altın fiyatları rekora koştu! ABD enflasyon verisi sonrası altın gram fiyatı, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını bugün ne kadar?
Giriş Tarihi: 12.07.2023 17:14 Güncelleme Tarihi: 12.07.2023 17:14

Altın fiyatları rekora koştu! ABD enflasyon verisi sonrası altın gram fiyatı, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını bugün ne kadar?

Altın fiyatları, Haziran ayı ABD enflasyon verisi sonrası piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti. Altın gram fiyatı tarihinde ilk kez, ons tarafından bulduğu destekle 1640 TL düzeyine dayanarak rekor kırdı. ABD enflasyon verisi Fed'in faiz politikası için büyük önem arz ediyor. Gram altın fiyatı, dolar kuru ve ons altın tarafından esen rüzgarla yön buluyor. Altın fiyatı için yaşanan bu hareketlilik sonrası Kapalıçarşı'da gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik altın fiyatı ne kadar oldu? İşte son dakika gelişmeleriyle beraber 12 Temmuz 2023 canlı altın fiyatları...

Altın fiyatları rekora koştu! ABD enflasyon verisi sonrası altın gram fiyatı, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını bugün ne kadar?

Altın fiyatları yeni haftaya da hareketli girdi. ABD enflasyon verisi üst üste 12 ayda düşüş kaydederek yüzde 3 düzeyine kadar geriledi. Altın gram fiyatı, dolar kuru ve ons yönlü seyrini devam ettirirken, piyasalar Fed'e odaklandı. Altın fiyatları kırdığı rekorlarla son dönemin en çok konuşulan yatırım enstrümanı olarak dikkat çekti. Gram altın, ABD enflasyon verisi sonrası ons tarafından bulduğu destekle 1640 TL'ye dayanarak rekor tazeledi.

Altın fiyatları rekora koştu! ABD enflasyon verisi sonrası altın gram fiyatı, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını bugün ne kadar?

ABD ENFLASYON VERİSİ BEKLENTİLERİN ALTINDA GELDİ

ABD'de Haziran ayında üst üste 12'inci ayda da düşüş gösteren enflasyon, piyasa beklentilerinin de altında geldi. ABD tüketici fiyatları Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,0 arttı. Piyasa beklentisi bir önceki ay yüzde 4,0 olan enflasyonun yüzde 3,1'e gerileyeceği yönündeydi. Böylece tüketici fiyatları 2021 yılı Mart ayında görülen yüzde 2,6'dan sonra en düşük seviyesine indi.

ABD enflasyon verisi sonrası altın fiyatları ons öncülüğünde yönünü yukarı kırdı.

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Altın fiyatları rekora koştu! ABD enflasyon verisi sonrası altın gram fiyatı, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını bugün ne kadar?

ALTIN FİYATLARI REKORA GİTTİ

Ons altın, 1950 dolar seviyesini aşarak son 3 ayın en yüksek düzeyini test ederken buradan esen rüzgarın etkisiyle gram altın fiyatı da 1640 TL ile tüm zamanların zirvesini gördü. Altın piyasasının verdiği ilk tepki değerlendirildiğinde enflasyonda beklentilerin altında gelen veri, Fed'in daha güvercin bir politika izleyeceği yönünde fiyatlamaya işaret etti.

Altın fiyatları başta olmak üzere piyasalarda Fed'in olası para politikaları ve resesyon riskleri etkili oluyor.

Altın fiyatları rekora koştu! ABD enflasyon verisi sonrası altın gram fiyatı, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını bugün ne kadar?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ (TL) 1.636,80
SATIŞ (TL) 1.637,10

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Altın fiyatları rekora koştu! ABD enflasyon verisi sonrası altın gram fiyatı, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını bugün ne kadar?

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ (TL) 2.646,00
SATIŞ (TL) 2.700,00

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