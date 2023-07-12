Altın fiyatları rekora koştu! ABD enflasyon verisi sonrası altın gram fiyatı, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını bugün ne kadar?

Altın fiyatları, Haziran ayı ABD enflasyon verisi sonrası piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti. Altın gram fiyatı tarihinde ilk kez, ons tarafından bulduğu destekle 1640 TL düzeyine dayanarak rekor kırdı. ABD enflasyon verisi Fed'in faiz politikası için büyük önem arz ediyor. Gram altın fiyatı, dolar kuru ve ons altın tarafından esen rüzgarla yön buluyor. Altın fiyatı için yaşanan bu hareketlilik sonrası Kapalıçarşı'da gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik altın fiyatı ne kadar oldu? İşte son dakika gelişmeleriyle beraber 12 Temmuz 2023 canlı altın fiyatları...