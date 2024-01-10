Altın gram fiyatı için Fed freni! Altın 2200 TL’ye mi gidecek? Çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 10 Ocak 2024 ne kadar?

Altın gram fiyatı, borcu olan, yatırım veya düğün yapacakların radarında yer alıyor. Altın fiyatları Fed'den beklenenden erken faiz indirimi gelmeyeceği algısının güçlenmesiyle yükselişlerini sınırladı. Peki gram altın için seyir ne olacak? İşte altın piyasasına ilişkin merak edilenler...