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Haberler Fotohaber Altın gram fiyatı için Fed freni! Altın 2200 TL'ye mi gidecek? Çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 10 Ocak 2024 ne kadar?
Giriş Tarihi: 10.01.2024 09:28 Güncelleme Tarihi: 10.01.2024 09:35

Altın gram fiyatı için Fed freni! Altın 2200 TL'ye mi gidecek? Çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 10 Ocak 2024 ne kadar?

Altın fiyatları 2024 yılıyla beraber hareketliliğini sürdürüyor. Piyasalar Fed'den gelecek erken faiz indirimi beklentisiyle fiyatlanarak altında rekor üstüne rekor kırıyordu. Ancak Fed'den beklenenden erken faiz indirimi yapmacağı algısı güçlendi. Bu durum ons öncülüğünde altın gram fiyatı için yükselişi sınırladı. Piyasalar ise ABD enflasyon verisine odaklandı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten dikkat çeken altın yorumu geldi. Altın fiyatları düşecek mi yükseecek mi? Kapalıçarşı'da gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok takip edilenler arasına girdi. İşte fiyatlamalarda öne çıkanlar...

Altın gram fiyatı için Fed freni! Altın 2200 TL’ye mi gidecek? Çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 10 Ocak 2024 ne kadar?

Altın gram fiyatı, borcu olan, yatırım veya düğün yapacakların radarında yer alıyor. Altın fiyatları Fed'den beklenenden erken faiz indirimi gelmeyeceği algısının güçlenmesiyle yükselişlerini sınırladı. Peki gram altın için seyir ne olacak? İşte altın piyasasına ilişkin merak edilenler...

Altın gram fiyatı için Fed freni! Altın 2200 TL’ye mi gidecek? Çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 10 Ocak 2024 ne kadar?

ALTIN ABD ENFLASYON VERİSİNE KİLİTLENDİ

Bu hafta perşembe günü ABD enflasyon verisi açıklanacak. Enflasyonun belli olmasıyla Fed'in faiz sinyali daha net hale gelecek. Analistler açıklanacak verinin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini düşünüyor.

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Altın gram fiyatı için Fed freni! Altın 2200 TL’ye mi gidecek? Çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 10 Ocak 2024 ne kadar?

ALTIN GRAM ARTACAK MI DÜŞECEK Mİ

Altın gram fiyatı düşecek mi artacak mı merak konusu oldu. Uzman isim İslam Memiş, altın beklentilerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Altın gram fiyatı için Fed freni! Altın 2200 TL’ye mi gidecek? Çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 10 Ocak 2024 ne kadar?

"ONS TARAFINDA 2070 DOLAR DİRENCİNİ TAKİP EDECEĞİM"

Uzman ismin açıklamaları şöyle:

"Perşembe ABD enflasyon verisi sonrası ons tarafında 2070 dolar direncini takip etmeye devam edeceğim.

Altın gram fiyatı için Fed freni! Altın 2200 TL’ye mi gidecek? Çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 10 Ocak 2024 ne kadar?

ALTIN GRAM 2000 TL ALTINI GÖRÜR MÜ?

Gram altın fiyatı tarafında serbest piyasalarda 2040-2070 lira bant aralığındaki fiyat aralığı korunmakta. Dip seviyesi 2000 TL.

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