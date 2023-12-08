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Haberler Fotohaber Altın gram fiyatı 2000 TL'yi görecek mi? İslam Memiş ‘Son tur’ diyerek tarih verdi! Çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar?
Giriş Tarihi: 08.12.2023 09:10 Güncelleme Tarihi: 08.12.2023 09:10

Altın gram fiyatı 2000 TL'yi görecek mi? İslam Memiş ‘Son tur’ diyerek tarih verdi! Çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar?

Altın fiyatları haftanın son işlem gününde sakin seyir izliyor. Altın piyasası Fed'in beklenenden daha erken faiz indirimine gitme beklentisi ile hareketlenmesiyle ons altın 2145 dolar ile tüm zamanların rekorunu kırdı. Altın gram fiyatı onsdan destek bularak yeni zirvesine imza attı. Piyasadaki hareketlilik sonrası sert gerileme kaydeden altın fiyatları kazancını geri verdi ve düşüş eğilimine girdi. Altın gram fiyatı 1900 TL psikolojik direncinin altında fiyatlanmaya devam etmesiyle altın borcu olanlar veya düğün yapacaklar 'Alım fırsatı mı' sorusuna yanıt aramaya başladı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yatırımcısı için flaş altın yorumları yaptı. İslam Memiş, alım fırsatı için 'Son tur' diyerek tarih verdi. İşte piyasadaki fiyatlamalarda öne çıkanlar ve canlı rakamlar…

Altın gram fiyatı 2000 TL’yi görecek mi? İslam Memiş ‘Son tur’ diyerek tarih verdi! Çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar?

Altın gram fiyatı rekorlar silsilesi sonrası yatay seyrine geçiş yaptı. Bh hafta zirvesini yenileyen ons altın kar satışı yiyerek düşüş kaydetti. Buradan esen rüzgarla altın gram fiyatı düşerek yön aramaya başladı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yatırımcısının dikkatini çekecek altın yorumları yaptı.

Altın gram fiyatı 2000 TL’yi görecek mi? İslam Memiş ‘Son tur’ diyerek tarih verdi! Çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar?

ONS AGRESİF YÜKSELDİ

Ons altın pazartesi asya borsalarının açılmasıyla agresif yükselişler sergileyerek tüm zamanların rekorunu kırdı. Buradan esen rüzgarla altın gram fiyatı rekorlar serisine bir yenisini eklemesiyle zirvesini yeniledi.

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Altın gram fiyatı 2000 TL’yi görecek mi? İslam Memiş ‘Son tur’ diyerek tarih verdi! Çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar?

ALTIN FİYATLARI KAR SATIŞI YEDİ

Haftanın son işlem gününde ons altın kar satışı yemesiyle geriledi. Altın gram fiyatı ons altına paralel hareket ederek düşüş seyrine geçti.

Altın gram fiyatı 2000 TL’yi görecek mi? İslam Memiş ‘Son tur’ diyerek tarih verdi! Çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar?

Altın piyasasında yaşanan dalgalı seyirler yatırımcısını altın piyasasına odakladı.

Altın gram fiyatı 2000 TL’yi görecek mi? İslam Memiş ‘Son tur’ diyerek tarih verdi! Çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar?

İSLAM MEMİŞ'DEN ALTIN YORUMU

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatları hakkında dikkat çeken yorumlarda bulundu.

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