Altın gram fiyatı 2000 TL’yi görecek mi? İslam Memiş ‘Son tur’ diyerek tarih verdi! Çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar?

Giriş Tarihi: 08.12.2023 09:10 Güncelleme Tarihi: 08.12.2023 09:10

Altın fiyatları haftanın son işlem gününde sakin seyir izliyor. Altın piyasası Fed'in beklenenden daha erken faiz indirimine gitme beklentisi ile hareketlenmesiyle ons altın 2145 dolar ile tüm zamanların rekorunu kırdı. Altın gram fiyatı onsdan destek bularak yeni zirvesine imza attı. Piyasadaki hareketlilik sonrası sert gerileme kaydeden altın fiyatları kazancını geri verdi ve düşüş eğilimine girdi. Altın gram fiyatı 1900 TL psikolojik direncinin altında fiyatlanmaya devam etmesiyle altın borcu olanlar veya düğün yapacaklar 'Alım fırsatı mı' sorusuna yanıt aramaya başladı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yatırımcısı için flaş altın yorumları yaptı. İslam Memiş, alım fırsatı için 'Son tur' diyerek tarih verdi. İşte piyasadaki fiyatlamalarda öne çıkanlar ve canlı rakamlar…