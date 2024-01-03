Giriş Tarihi: 03.01.2024 09:54
Güncelleme Tarihi: 03.01.2024
09:57
Altın gram fiyatı 2000 TL’ye yerleşti! İslam Memiş 'Acele edilmemeli' diyerek duyurdu! Çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 3 Ocak bugün ne kadar?
Altın fiyatları seneyi yüksek hacimle kapattı. ABD'den gelen beklentilerle ons altın 2024'e yükseliş trendini sürdürerek başladı. Kapalıçarşı'da altın gram fiyatı ise ons ve dolar kurundan bulduğu destekle zirvesini tazeledi. Altın, rekor seviyeleri test etmesiyle 2024 yılının seyri yatırımcısı tarafından merak konusu oldu. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, 'Acele edilmemeli' diyerek altın yorumlarında bulundu. Peki 3 Ocak 2024 gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını ne kadar? İşte piyasadaki fiyatlamalarda öne çıkanlar ve canlı rakamlar...