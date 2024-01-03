Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Altın gram fiyatı 2000 TL’ye yerleşti! İslam Memiş 'Acele edilmemeli' diyerek duyurdu! Çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 3 Ocak bugün ne kadar?
Giriş Tarihi: 03.01.2024 09:54 Güncelleme Tarihi: 03.01.2024 09:57

Altın gram fiyatı 2000 TL’ye yerleşti! İslam Memiş 'Acele edilmemeli' diyerek duyurdu! Çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 3 Ocak bugün ne kadar?

Altın fiyatları seneyi yüksek hacimle kapattı. ABD'den gelen beklentilerle ons altın 2024'e yükseliş trendini sürdürerek başladı. Kapalıçarşı'da altın gram fiyatı ise ons ve dolar kurundan bulduğu destekle zirvesini tazeledi. Altın, rekor seviyeleri test etmesiyle 2024 yılının seyri yatırımcısı tarafından merak konusu oldu. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, 'Acele edilmemeli' diyerek altın yorumlarında bulundu. Peki 3 Ocak 2024 gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını ne kadar? İşte piyasadaki fiyatlamalarda öne çıkanlar ve canlı rakamlar...

Altın gram fiyatı 2000 TL’ye yerleşti! İslam Memiş ’Acele edilmemeli’ diyerek duyurdu! Çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 3 Ocak bugün ne kadar?

Altın gram fiyatı üst üste kırdığı rekorlar sonrası Kapalıçarşı'da 2.000 TL seviyesine yerleşti. Altın piyasası Fed odaklı hareketlerini sürdürmesiyle ons yükselişini güçlendirdi. Bu kapsamda altın fiyatları 2024'e rekorlar serisine bir yenisini ekleyerek başladı. Peki yıl boyunca altın seyri nasıl olacak? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın yorumlarında bulundu.

Altın gram fiyatı 2000 TL’ye yerleşti! İslam Memiş ’Acele edilmemeli’ diyerek duyurdu! Çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 3 Ocak bugün ne kadar?

İSLAM MEMİŞ'TEN ALTIN YORUMU

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatları 2024 yılına ilişkin açıklamalarda bulundu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Altın gram fiyatı 2000 TL’ye yerleşti! İslam Memiş ’Acele edilmemeli’ diyerek duyurdu! Çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 3 Ocak bugün ne kadar?

2024 YILI TAHMİNLERİ BELLİ OLDU

İslam Memiş'in altın yorumlarında öne çıkanlar şöyle:

"Yılın ilk çeyreğinde 2200 lira seviyesi, yılın ortasında 2500- 2700 TL seviyesi, yılın zirvesi olarak da 3000 TL'yi görecek gibiyiz. Bir yandan dolar ve ons yükselecek.

Altın gram fiyatı 2000 TL’ye yerleşti! İslam Memiş ’Acele edilmemeli’ diyerek duyurdu! Çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 3 Ocak bugün ne kadar?

"ELİNDE ALTIN OLANLAR ACELE ETMEMELİ"

Elinde altın bulunduranlar acil karar vermemeliler. Jeopolitik gelişmeler de altını yükseltiyor.

Altın gram fiyatı 2000 TL’ye yerleşti! İslam Memiş ’Acele edilmemeli’ diyerek duyurdu! Çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 3 Ocak bugün ne kadar?

"ALTIN GRAM DİP FİYATI 2000 TL OLACAK"

Yıl içinde düğün planlayanlar bu rakamları bir alım fırsatı olarak görmeliler. Gram altın dip fiyatı 2000 TL olacak."

SON DAKİKA