Altın gram fiyatı 2000 TL’ye yerleşti! İslam Memiş ’Acele edilmemeli’ diyerek duyurdu! Çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 3 Ocak bugün ne kadar?

Altın gram fiyatı üst üste kırdığı rekorlar sonrası Kapalıçarşı'da 2.000 TL seviyesine yerleşti. Altın piyasası Fed odaklı hareketlerini sürdürmesiyle ons yükselişini güçlendirdi. Bu kapsamda altın fiyatları 2024'e rekorlar serisine bir yenisini ekleyerek başladı. Peki yıl boyunca altın seyri nasıl olacak? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın yorumlarında bulundu.