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Haberler Fotohaber Altın gram fiyatı ABD verilerine odaklandı! İşte Kapalıçarşı’da gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatları
Giriş Tarihi: 22.01.2024 12:02 Güncelleme Tarihi: 22.01.2024 12:02

Altın gram fiyatı ABD verilerine odaklandı! İşte Kapalıçarşı’da gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatları

Altın fiyatları haftanın ilk işlem gününe yatay seyrini koruyarak başladı. Geçtiğimiz hafta 2 bin dolar psikolojik direncine kadar gerileyen ons altın satışlarını toparladı. Buradan esen rüzgarla altın gram fiyatı yükseldi. Altın fiyatları yön belirlemek için ABD verilerine odaklandı. Kapalıçarşı'da gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı ise yatırımcısı tarafından merak ediliyor. İşte piyasadan canlı rakamlar...

Altın gram fiyatı ABD verilerine odaklandı! İşte Kapalıçarşı’da gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatları

Altın gram fiyatı haftanın ilk işlem gününde yatay başladı. Fed üyelerinin açıklamaları sonrası erken faiz indirimi beklentisinin azalmasıyla altın fiyatları geriledi. Düşüş ardından kayıplarını kısa sürede geri toparladı. Piyasalardaki hareketlilik sonrası yatırımcısı altın fiyatlarını yakın takibe aldı. İşte piyasadan canlı rakamlar…

Altın gram fiyatı ABD verilerine odaklandı! İşte Kapalıçarşı’da gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatları

ALTIN ABD VERİLERİNE ODAKLANDI

Altın fiyatları yön belirlemek için ABD ekonomisine ilişkin yeni verileri bekliyorlar.

Fed'in Cuma günü açıklayacağı çekirdek PCE verisi piyasanın yön belirlemesine en büyük yardımcı olacak. Gelecek hafta FOMC'den çıkacak karar ve Powell'ın vereceği mesajlar da altının kaderini belirleyecek.

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Altın gram fiyatı ABD verilerine odaklandı! İşte Kapalıçarşı’da gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatları

Altının gram fiyatı yeni haftaya ise yatay seyirle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışının hemen altında 1967 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 290 liradan, cumhuriyet altını 13 bin 410 liradan satılıyor.

Ons altın %0,16 düşüşle 2.025,42 dolara geriledi. Yatırımcılar Çarşamba günü açıklanacak ABD öncü PMI raporunu, Perşembe günü açıklanacak dördüncü çeyrek öncü GSYH tahminlerini de takip edeceklek.

Altın gram fiyatı ABD verilerine odaklandı! İşte Kapalıçarşı’da gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatları

City Index analisti Matt Simpson, "PCE enflasyonu manşet TÜFE raporundan daha yüksek çıkarsa, USD ayılarının doları güçlendirmek ve altının yukarı yönlü potansiyelini sınırlamak için korumaya devam edeceğinden şüpheleniyorum. Bu arada, PMI'daki bir yükseliş, Fed'in daha az kesinti yapmasına yönelik durumu güçlendirecek ve beklentileri daha da geriye itecektir" dedi.

Altın gram fiyatı ABD verilerine odaklandı! İşte Kapalıçarşı’da gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatları

PARA POLİTİKALARINA İLİŞKİN BELİRSİZLİKLER EMTİA ÜZERİNDE ETKİLİ OLACAK

Analistler merkez bankalarının gelecek dönem para politikalarına ilişkin belirsizliklerin emtia fiyatları üzerinde etkili olduğunu belirterek, bu hafta önemli merkez bankalarının açıklayacağı faiz kararlarının yanı sıra Orta Doğu'daki haber akışının yatırımcıların odağına yerleştiğini kaydetti.

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