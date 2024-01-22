Altın gram fiyatı ABD verilerine odaklandı! İşte Kapalıçarşı’da gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatları

Giriş Tarihi: 22.01.2024 12:02
Güncelleme Tarihi: 22.01.2024
12:02
Altın fiyatları haftanın ilk işlem gününe yatay seyrini koruyarak başladı. Geçtiğimiz hafta 2 bin dolar psikolojik direncine kadar gerileyen ons altın satışlarını toparladı. Buradan esen rüzgarla altın gram fiyatı yükseldi. Altın fiyatları yön belirlemek için ABD verilerine odaklandı. Kapalıçarşı'da gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı ise yatırımcısı tarafından merak ediliyor. İşte piyasadan canlı rakamlar...