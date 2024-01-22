Altın gram fiyatı ABD verilerine odaklandı! İşte Kapalıçarşı’da gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatları

City Index analisti Matt Simpson, "PCE enflasyonu manşet TÜFE raporundan daha yüksek çıkarsa, USD ayılarının doları güçlendirmek ve altının yukarı yönlü potansiyelini sınırlamak için korumaya devam edeceğinden şüpheleniyorum. Bu arada, PMI'daki bir yükseliş, Fed'in daha az kesinti yapmasına yönelik durumu güçlendirecek ve beklentileri daha da geriye itecektir" dedi.