Altın gram fiyatı için ibre tersine döndü! Çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 8 Ocak 2024 ne kadar?

Giriş Tarihi: 08.01.2024 09:22
Güncelleme Tarihi: 08.01.2024
09:22
Altın fiyatları haftanın ilk işlem gününe aşağı yönlü başladı. Fed'den erken faiz indirimi mesajı gelmemesi ons altını zayıflattı. Altın gram fiyatı ons tarafından esen ters rüzgarla geriledi. Düşüşlere rağmen gram altın fiyatı Kapalıçarşı'da 2000 TL üzeri bandında kalmayı koruyor. Piyasalardaki hareketlilik sonrası Kapalıçarşı'da gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok takip edilenler arasına girdi. İşte son dakika gelişmeleriyle beraber canlı altın fiyatları...