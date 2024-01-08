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Haberler Fotohaber Altın gram fiyatı için ibre tersine döndü! Çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 8 Ocak 2024 ne kadar?
Giriş Tarihi: 08.01.2024 09:22 Güncelleme Tarihi: 08.01.2024 09:22

Altın gram fiyatı için ibre tersine döndü! Çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 8 Ocak 2024 ne kadar?

Altın fiyatları haftanın ilk işlem gününe aşağı yönlü başladı. Fed'den erken faiz indirimi mesajı gelmemesi ons altını zayıflattı. Altın gram fiyatı ons tarafından esen ters rüzgarla geriledi. Düşüşlere rağmen gram altın fiyatı Kapalıçarşı'da 2000 TL üzeri bandında kalmayı koruyor. Piyasalardaki hareketlilik sonrası Kapalıçarşı'da gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok takip edilenler arasına girdi. İşte son dakika gelişmeleriyle beraber canlı altın fiyatları...

Altın gram fiyatı için ibre tersine döndü! Çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 8 Ocak 2024 ne kadar?

Altın gram fiyatı tarafında ibre tersine döndü. Altın fiyatları yukarı yönlü hareketlerine ara vererek geriledi. Fed tutanaklarında erken faiz indirimi olmaması ons altını geriletti. Gram altın bu taraftan destek bulamayarak düştü. İşte piyasadan canlı rakamlar...

Altın gram fiyatı için ibre tersine döndü! Çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 8 Ocak 2024 ne kadar?

ALTIN GRAM FİYATI PSİKOLOJİK DİRENCİ ÜZERİNDE KALMAYI SÜRDÜRÜYOR

Gram altın fiyatı haftanın ilk işlem gününe gerileyerek başladı. Altın gram Kapalıçarşı'da psikolojik direnci olan 2000 TL üzerinde kalmayı sürdürüyor.

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Altın gram fiyatı için ibre tersine döndü! Çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 8 Ocak 2024 ne kadar?

ONS ALTIN GERİLEDİ

Ons altın fiyatı yönünü Fed açıklamaları ve ABD'den gelen verilerle buluyor. Geçtiğimiz hafta Fed tutanaklarında erken faiz indirimi mesajı olmaması ons altını geriletmeyi sürdürüyor.

Altın gram fiyatı için ibre tersine döndü! Çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 8 Ocak 2024 ne kadar?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 1.950,67
SATIŞ(TL) 1.950,95

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Altın gram fiyatı için ibre tersine döndü! Çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 8 Ocak 2024 ne kadar?

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 3.313,00
SATIŞ(TL) 3.370,00

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