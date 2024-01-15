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Haberler Fotohaber Altın gram fiyatı için ibre yukarı döndü! Çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 15 Ocak 2024 kaç lira?
Giriş Tarihi: 15.01.2024 09:52 Güncelleme Tarihi: 15.01.2024 09:52

Altın gram fiyatı için ibre yukarı döndü! Çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 15 Ocak 2024 kaç lira?

Altın gram fiyatı haftanın ilk işlem günü hareketlenerek yükselişini güçlendirdi. Geçtiğimiz hafta ABD'den gelen verilerle güçlenen ons altın fiyatı artışını sürdürüyor. Buradan esen rüzgarla gram altın fiyatı serbest piyasalarda psikolojik direnci üzerinde işlem görerek 2000 TL'ye yerleşti. Altın fiyatları geçtiğimiz hafta yatırımcısına yüzde 2,56 kazanç sağlamasıyla Kapalıçarşı'da gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı sıkı takibe alındı. İşte piyasadan son dakika gelişmeleri ve canlı rakamlar…

Altın gram fiyatı için ibre yukarı döndü! Çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 15 Ocak 2024 kaç lira?

Altın fiyatları psikolojik dirençleri üzerinde fiyatlanıyor. Ons altın 2000 dolar üzerinde seyrederken altın gram fiyatı serbest piyasalarda 2000 TL seviyesi üzerini test ediyor. Yükselişini güçlendiren altın fiyatları sonrası yatırımcılar canlı rakamları takibe aldı. İşte piyasadaki fiyatlamalarda öne çıkanlar…

Altın gram fiyatı için ibre yukarı döndü! Çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 15 Ocak 2024 kaç lira?

ONS ALTIN İBRESİNİ YUKARI ÇEVİRDİ

Geçen hafta ABD enflasyon verisinin açıklanmasıyla ons altın kısmi geri çekilmeler yaşadı ancak kısa sürede kayıplarını geri alarak ibresini yukarı yöne çevirdi.

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Altın gram fiyatı için ibre yukarı döndü! Çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 15 Ocak 2024 kaç lira?

ALTIN GRAM FİYATI YÜKSELİŞTE

Altın gram fiyatı ons altın tarafından esen rüzgarla arttı. Kapalıçarşı'da 2000 lira üzeri seyrini korurken iç piyasada 2000 TL psikolojik sınırına yöneldi.

Altın gram fiyatı için ibre yukarı döndü! Çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 15 Ocak 2024 kaç lira?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 1.988,14
SATIŞ(TL) 1.988,43

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Altın gram fiyatı için ibre yukarı döndü! Çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 15 Ocak 2024 kaç lira?

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 3.355,00
SATIŞ(TL) 3.406,00

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