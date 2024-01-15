Altın gram fiyatı için ibre yukarı döndü! Çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 15 Ocak 2024 kaç lira?

Giriş Tarihi: 15.01.2024 09:52
Güncelleme Tarihi: 15.01.2024
09:52
Altın gram fiyatı haftanın ilk işlem günü hareketlenerek yükselişini güçlendirdi. Geçtiğimiz hafta ABD'den gelen verilerle güçlenen ons altın fiyatı artışını sürdürüyor. Buradan esen rüzgarla gram altın fiyatı serbest piyasalarda psikolojik direnci üzerinde işlem görerek 2000 TL'ye yerleşti. Altın fiyatları geçtiğimiz hafta yatırımcısına yüzde 2,56 kazanç sağlamasıyla Kapalıçarşı'da gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı sıkı takibe alındı. İşte piyasadan son dakika gelişmeleri ve canlı rakamlar…