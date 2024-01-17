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Haberler Fotohaber Altın gram fiyatı için ters rüzgar! Almalı mı satmalı mı? Çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 17 Ocak kaç TL?
Giriş Tarihi: 17.01.2024 09:16 Güncelleme Tarihi: 17.01.2024 09:16

Altın gram fiyatı için ters rüzgar! Almalı mı satmalı mı? Çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 17 Ocak kaç TL?

Altın gram fiyatı haftaya yükselişini güçlendirerek başladı. Altın fiyatları yönünü jeopolitik riskler ve ABD ekonomisindeki gelişmeler belirliyor. Şu sıralarda ons altın fiyatı yükselişini sınırladı. Ons tarafından esen ters rüzgarla gram altın fiyatı geriledi. Piyasalardaki hareketlilik sonrası Kapalıçarşı'da gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok takip edilenler arasına girdi. İşte fiyatlamalarda öne çıkanlar ve canlı rakamlar…

Altın gram fiyatı için ters rüzgar! Almalı mı satmalı mı? Çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 17 Ocak kaç TL?

Altın fiyatları yükselişini sınırladı. Ons altın tarafındaki geri çekilmelerden esen ters rüzgarla altın gram fiyatı düşüş gösterdi. Piyasalardaki hareketlilik sonrası altın seyri merak konusu oldu. İşte piyasadan son dakika gelişmeleri…

Altın gram fiyatı için ters rüzgar! Almalı mı satmalı mı? Çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 17 Ocak kaç TL?

ALTIN GRAM FİYATI GERİLEDİ

Hafta başında gram altın iç piyasada psikolojik direnci olan 2000 liraya doğru yönelmişti. Şu sıralarda ons altın düşüşlerinden esen ters rüzgarla altın gram fiyatı gerileyerek 1956 TL seviyesinden işlem görüyor.

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Altın gram fiyatı için ters rüzgar! Almalı mı satmalı mı? Çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 17 Ocak kaç TL?

UZMAN İSİMDEN ALTIN YORUMU

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın beklentilerini rakam ve tarih vererek açıkladı.

Altın gram fiyatı için ters rüzgar! Almalı mı satmalı mı? Çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 17 Ocak kaç TL?

"ONS TARAFINDA YÜKSELİŞ TRENDİ OLACAK"

Uzman isimin açıklamaları ise şöyle:

"Ons tarafında yılın ilk çeyreği 2150 dolar seviyesi beklentim hala geçerli. Özellikle ons tarafında yükseliş trendi fırsat vermeden yavaş yavaş yükselişini devam ettiricek.

Altın gram fiyatı için ters rüzgar! Almalı mı satmalı mı? Çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 17 Ocak kaç TL?

"ALTIN BU HAFTA ALIM FIRSATI SUNUYOR"

Bu haftaki gerileme gram altın tarafında alım fırsatı sunuyor. Tekrar fırsat sunmadan yükselişine devam edecek bir gram altın var karşımızda.

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