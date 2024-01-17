Giriş Tarihi: 17.01.2024 09:16
Güncelleme Tarihi: 17.01.2024
09:16
Altın gram fiyatı için ters rüzgar! Almalı mı satmalı mı? Çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 17 Ocak kaç TL?
Altın gram fiyatı haftaya yükselişini güçlendirerek başladı. Altın fiyatları yönünü jeopolitik riskler ve ABD ekonomisindeki gelişmeler belirliyor. Şu sıralarda ons altın fiyatı yükselişini sınırladı. Ons tarafından esen ters rüzgarla gram altın fiyatı geriledi. Piyasalardaki hareketlilik sonrası Kapalıçarşı'da gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok takip edilenler arasına girdi. İşte fiyatlamalarda öne çıkanlar ve canlı rakamlar…