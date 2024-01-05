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Haberler Fotohaber Altın gram fiyatı için yön yukarı! Çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 5 Ocak 2024 ne kadar?
Giriş Tarihi: 05.01.2024 09:00 Güncelleme Tarihi: 05.01.2024 09:00

Altın gram fiyatı için yön yukarı! Çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 5 Ocak 2024 ne kadar?

Altın gram fiyatı haftanın son işlem gününde sakinliğini koruyor. Yıla rekor seviyeleri test ederek başlayan altın fiyatları seyri yatırımcısı tarafından yakın takibe alındı. Fed'in yayımladığı tutanaklarda erken faiz indirim mesajı olmaması sonrası ons tarafında kısmi geri çekilme oldu. Buradan esen ters rüzgarla gram altın fiyatı yükselişine ara verse de desteğini döviz kurları tarafındaki hareketlilikten aldı. Piyasadaki gelişmeler sonrası 'Almalı mı satmalı mı' sorusu yanıt arıyor. Kapalıçarşı'da gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasına girdi. İşte piyasadan son dakika gelişmeleri ve canlı rakamlar...

Altın gram fiyatı için yön yukarı! Çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 5 Ocak 2024 ne kadar?

Altın fiyatları rekorlar serisine ara verdi. Ons altın tarafında geri çekilmeler yaşandı. Altın gram fiyatı ise ons altından alamadığı desteği döviz kurlarındaki hareketlilikten aldı. Peki altın seyri ne olacak? İşte altın borcu olan ve düğün yapacaklar için piyasadaki fiyatlamalarda öne çıkanlar…

Altın gram fiyatı için yön yukarı! Çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 5 Ocak 2024 ne kadar?

FED: 2024 YILINDA FAİZ İNDİRİMİ MÜMKÜN

Fed'in Aralık ayına ilişkin yayımladığı tutanaklarda 2024 yılında faiz indiriminin mümkün olcağı belirtilirken erken faiz indirimine ilişkin mesaj olmaması dikkat çekti.

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Altın gram fiyatı için yön yukarı! Çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 5 Ocak 2024 ne kadar?

ALTIN GRAM FİYATI DESTEĞİ DÖVİZ KURUNDAN BULDU

Açıklamalar sonrası ons altında geri çekilmeler yaşandı. Buradan esen ters rüzgar gram altın fiyatlarını etkiledi. Ancak gram altın fiyatı desteğini döviz kurlarındaki hareketlilikten buldu.

Altın gram fiyatı için yön yukarı! Çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 5 Ocak 2024 ne kadar?

UZMAN İSİMLERDEN ALTIN YORUMU

Altın piyasasına ilişkin uzman isimler gram altın için dip seviyesini 2000 TL olarak görüyor.

Altın gram fiyatı için yön yukarı! Çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 5 Ocak 2024 ne kadar?

ALTIN GRAM İÇİN YÖN YUKARI

Altın gram fiyatı düşüş ve çıkışları görse de uzun vadede seyri yukarı yönlü olacağı söylenirken her ay yeni bir rekor gelebileceği belirtiliyor.

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