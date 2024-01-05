Altın gram fiyatı için yön yukarı! Çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 5 Ocak 2024 ne kadar?

Giriş Tarihi: 05.01.2024 09:00
Güncelleme Tarihi: 05.01.2024
09:00
Altın gram fiyatı haftanın son işlem gününde sakinliğini koruyor. Yıla rekor seviyeleri test ederek başlayan altın fiyatları seyri yatırımcısı tarafından yakın takibe alındı. Fed'in yayımladığı tutanaklarda erken faiz indirim mesajı olmaması sonrası ons tarafında kısmi geri çekilme oldu. Buradan esen ters rüzgarla gram altın fiyatı yükselişine ara verse de desteğini döviz kurları tarafındaki hareketlilikten aldı. Piyasadaki gelişmeler sonrası 'Almalı mı satmalı mı' sorusu yanıt arıyor. Kapalıçarşı'da gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasına girdi. İşte piyasadan son dakika gelişmeleri ve canlı rakamlar...