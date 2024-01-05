Altın gram fiyatı için yön yukarı! Çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 5 Ocak 2024 ne kadar?

Altın fiyatları rekorlar serisine ara verdi. Ons altın tarafında geri çekilmeler yaşandı. Altın gram fiyatı ise ons altından alamadığı desteği döviz kurlarındaki hareketlilikten aldı. Peki altın seyri ne olacak? İşte altın borcu olan ve düğün yapacaklar için piyasadaki fiyatlamalarda öne çıkanlar…