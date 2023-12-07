Altın gram fiyatı geriledi! Artacak mı, düşecek mi? Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 7 Aralık bugün ne kadar?

Altın gram fiyatı haftanın ilk işlem günü ons altın rüzgarını arkasına almasıyla tüm zamanların rekorunu kırdı. Şu sıralarda ise ons altın fiyatlarında durağanlık hakim. Altın gram fiyatı ise ons altına paralel şekilde hareketini sürdürmesiyle geriledi. Bu düşüşler altın borcu olanlar ya da düğün yapacakları altın piyasasına odakladı.