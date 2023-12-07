Altın gram fiyatı geriledi! Artacak mı, düşecek mi? Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 7 Aralık bugün ne kadar?

Altın fiyatları tarafında yatay seyir hakim. Haftaya agresif yükselişlerle başlayan ons altın sert hareketlerine ara verdi. Ons altınla paralel düşüş sağlayan altın gram fiyatı yön arayışına girdi. Altın piyasasında gözler ABD'de cuma günü açıklanacak olan tarım dışı istihdam verisine odaklandı. Bu veri ons altın fiyatları tarafında belirleyici olacak unsurlardan biri. Altın piyasasında yaşanan dalgalı seyir sonrası yatırımcısı canlı altın fiyatlarını yakın takibe aldı. Bu kapsamda Kapalıçarşı'da gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatları merak konusu oldu. İşte piyasadan canlı rakamlar...