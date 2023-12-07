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Haberler Fotohaber Altın gram fiyatı geriledi! Artacak mı, düşecek mi? Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 7 Aralık bugün ne kadar?
Giriş Tarihi: 07.12.2023 11:01 Güncelleme Tarihi: 07.12.2023 11:01

Altın gram fiyatı geriledi! Artacak mı, düşecek mi? Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 7 Aralık bugün ne kadar?

Altın fiyatları tarafında yatay seyir hakim. Haftaya agresif yükselişlerle başlayan ons altın sert hareketlerine ara verdi. Ons altınla paralel düşüş sağlayan altın gram fiyatı yön arayışına girdi. Altın piyasasında gözler ABD'de cuma günü açıklanacak olan tarım dışı istihdam verisine odaklandı. Bu veri ons altın fiyatları tarafında belirleyici olacak unsurlardan biri. Altın piyasasında yaşanan dalgalı seyir sonrası yatırımcısı canlı altın fiyatlarını yakın takibe aldı. Bu kapsamda Kapalıçarşı'da gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatları merak konusu oldu. İşte piyasadan canlı rakamlar...

Altın gram fiyatı geriledi! Artacak mı, düşecek mi? Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 7 Aralık bugün ne kadar?

Altın gram fiyatı haftanın ilk işlem günü ons altın rüzgarını arkasına almasıyla tüm zamanların rekorunu kırdı. Şu sıralarda ise ons altın fiyatlarında durağanlık hakim. Altın gram fiyatı ise ons altına paralel şekilde hareketini sürdürmesiyle geriledi. Bu düşüşler altın borcu olanlar ya da düğün yapacakları altın piyasasına odakladı.

Altın gram fiyatı geriledi! Artacak mı, düşecek mi? Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 7 Aralık bugün ne kadar?

ONS ALTIN YATAY SEYİRDE

ABD'de dün açıklanan özel sektör istihdam rakamları Fed'in faiz artırımına son verip 2024 yılında faiz indirimine gideceği beklentilerini güçlendirdi. Bu gelişmelere rağmen ons altın fiyatlarında hareketlilik yaşanmayarak yatay seyrini sürdürdü.

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Altın gram fiyatı geriledi! Artacak mı, düşecek mi? Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 7 Aralık bugün ne kadar?

GÖZLER CUMA GÜNÜNE ÇEVRİLDİ

Ons altın için tüm gözler ABD'de cuma günü açıklanacak olan tarım dışı istihdam verisine odaklandı.

Altın gram fiyatı geriledi! Artacak mı, düşecek mi? Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 7 Aralık bugün ne kadar?

ONS ALTINDA AŞAĞI DİRENÇ 1980 DOLAR

Analistler ons altın için yukarı direncin 2.033 olarak görüyor. Bu direncin kırmasıyla onsun 2058 dolara çıkacağı beklentisi var. Aşağı hareketlerde ise 2003 ve 1980 dolar rakamları mevcut.

Altın gram fiyatı geriledi! Artacak mı, düşecek mi? Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 7 Aralık bugün ne kadar?

ALTIN GRAM 1900 TL PSİKOLOJİK DİRENCİ ALTINDA

Altın gram tarafında ise ons altına paralel düşüşler gerçekleşti. 1900 TL psikolojik direnci altında kalmayı sürdüren gram altın yön arayışını sürdürüyor.

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