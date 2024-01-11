Altın gram fiyatı yön buluyor! Gözler ABD’ye çevrildi! Çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 11 Ocak 2024 kaç TL?

Giriş Tarihi: 11.01.2024 09:29
Güncelleme Tarihi: 11.01.2024
09:29
Altın gram fiyatı rekorlar sonrası yükseliş trendine ara verdi. Fed'den erken faiz indirimi geleceği algısı zayıfladı. Bu durum ons altın tarafında düşüşlere yol açtı. Ons altından esen ters rüzgarla altın gram fiyatı yükselişini sınırladı. Piyasalardaki hareketlilik sonrası gözler bugün açıklanacak ABD enflasyon verisine çevrildi. Altın fiyatları, Fed'in faiz kararına öncülük edecek olan enflasyon verisine göre yön bulacak. Kapalıçarşı'da gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı ise sıkı takibe alındı. İşte piyasadan son dakika gelişmeleri…