Altın gram fiyatı yön buluyor! Gözler ABD’ye çevrildi! Çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 11 Ocak 2024 kaç TL?

İŞTE KAPALIÇARŞI'DA ALTIN GRAM FİYATI

Altın gram fiyatı ons tarafından bulamadığı desteği dolar kurundaki hareketlilikten buluyor. Buna rağmen gram altın fiyatı yükselişini sınırladı. Şu sıralarda Kapalıçarşı'da gram altın fiyatı 2047 TL'den işlem görmekte.