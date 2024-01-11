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Haberler Fotohaber Altın gram fiyatı yön buluyor! Gözler ABD’ye çevrildi! Çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 11 Ocak 2024 kaç TL?
Giriş Tarihi: 11.01.2024 09:29 Güncelleme Tarihi: 11.01.2024 09:29

Altın gram fiyatı yön buluyor! Gözler ABD’ye çevrildi! Çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 11 Ocak 2024 kaç TL?

Altın gram fiyatı rekorlar sonrası yükseliş trendine ara verdi. Fed'den erken faiz indirimi geleceği algısı zayıfladı. Bu durum ons altın tarafında düşüşlere yol açtı. Ons altından esen ters rüzgarla altın gram fiyatı yükselişini sınırladı. Piyasalardaki hareketlilik sonrası gözler bugün açıklanacak ABD enflasyon verisine çevrildi. Altın fiyatları, Fed'in faiz kararına öncülük edecek olan enflasyon verisine göre yön bulacak. Kapalıçarşı'da gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı ise sıkı takibe alındı. İşte piyasadan son dakika gelişmeleri…

Altın gram fiyatı yön buluyor! Gözler ABD’ye çevrildi! Çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 11 Ocak 2024 kaç TL?

Altın gram fiyatı hafta boyunca yükselişini sınırladı. Bu kapsamda altın fiyatlarındaki seyrin merak edilmesiyle yatırımcısı piyasayı yakın takibe aldı. Gözler emtia piyasasına yön verecek olan ABD enflasyon verisine çevrildi. İşte piyasadaki fiyatlamalarda öne çıkanlar ve canlı rakamlar...

Altın gram fiyatı yön buluyor! Gözler ABD’ye çevrildi! Çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 11 Ocak 2024 kaç TL?

PİYASALARDA GÖZLER ABD'YE ÇEVRİLDİ

Piyasalarda gözler bugün açıklanacak ABD enflasyon verisine odaklandı. Enflasyonun belli olmasıyla Fed'in faiz rotası daha net hale gelecek. Analistler açıklanacak verinin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini düşünüyor.

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Altın gram fiyatı yön buluyor! Gözler ABD’ye çevrildi! Çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 11 Ocak 2024 kaç TL?

ONS ALTIN SAKİN SEYİRDE

Ons altın fiyatı güne 2023 dolar ile sakin seyirle başladı. Ons altın fiyatı yönünü ABD enflasyon verisi sonrası bulacak.

Altın gram fiyatı yön buluyor! Gözler ABD’ye çevrildi! Çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 11 Ocak 2024 kaç TL?

İŞTE KAPALIÇARŞI'DA ALTIN GRAM FİYATI

Altın gram fiyatı ons tarafından bulamadığı desteği dolar kurundaki hareketlilikten buluyor. Buna rağmen gram altın fiyatı yükselişini sınırladı. Şu sıralarda Kapalıçarşı'da gram altın fiyatı 2047 TL'den işlem görmekte.

Altın gram fiyatı yön buluyor! Gözler ABD’ye çevrildi! Çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 11 Ocak 2024 kaç TL?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 1.958,37
SATIŞ(TL) 1.958,69

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