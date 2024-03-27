Altın gram fiyatı yönünü yukarı kırdı! Çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 27 Mart bugün kaç TL?

Giriş Tarihi: 27.03.2024 15:34
Güncelleme Tarihi: 27.03.2024
15:34
Altın fiyatları yükselişe geçti. Ons altın fiyatı tekrar 2200 dolar seviyesine yaklaşırken altın gram fiyatı 2270 lira üstünde işlem görüyor. Altın fiyatları tarafında alım satım hacminin artmasıyla yatırımcılar canlı rakamları yakın takibe aldı. Bu kapsamda Kapalıçarşı'da gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasına girdi. Altın fiyatları 27 Mart bugün ne kadar? İşte altın piyasasından canlı rakamlar....