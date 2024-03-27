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Haberler Fotohaber Altın gram fiyatı yönünü yukarı kırdı! Çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 27 Mart bugün kaç TL?
Giriş Tarihi: 27.03.2024 15:34 Güncelleme Tarihi: 27.03.2024 15:34

Altın gram fiyatı yönünü yukarı kırdı! Çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 27 Mart bugün kaç TL?

Altın fiyatları yükselişe geçti. Ons altın fiyatı tekrar 2200 dolar seviyesine yaklaşırken altın gram fiyatı 2270 lira üstünde işlem görüyor. Altın fiyatları tarafında alım satım hacminin artmasıyla yatırımcılar canlı rakamları yakın takibe aldı. Bu kapsamda Kapalıçarşı'da gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasına girdi. Altın fiyatları 27 Mart bugün ne kadar? İşte altın piyasasından canlı rakamlar....

Altın gram fiyatı yönünü yukarı kırdı! Çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 27 Mart bugün kaç TL?

Altın fiyatları haftanın 3. işlem gününe hareketli girdi. Altın gram fiyatı, ons altın artışına paralel şekilde değer kazanarak 2270 liranın üstünden işlem görüyor. Altın borcu olanlar ve düğün yapacak olanlar ise piyasalardaki hareketlilik sonrası canlı altın fiyatlarını yakın takibe aldı.

Altın gram fiyatı yönünü yukarı kırdı! Çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 27 Mart bugün kaç TL?

PİYASALAR ABD'YE ODAKLANDI

Bu hafta ABD'de açıklanacak veriler ve Fed yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin varlık fiyatlarında oynaklığı artırması bekleniyor.

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Altın gram fiyatı yönünü yukarı kırdı! Çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 27 Mart bugün kaç TL?

Fed yetkililerinin temkinli sözle yönlendirmeleri de takip edilirken bazı banka yetkililerinin dün yaptığı açıklamaların temkinli sinyaller vermesinin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in ilk faiz indirimine haziranda gitme ihtimali yüzde 67'ye geriledi.

Altın gram fiyatı yönünü yukarı kırdı! Çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 27 Mart bugün kaç TL?

ALTIN FİYATLARI YÖNÜNÜ YUKARI KIRDI!

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesinde tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, altının ons fiyatında 2 bin 150 ve 2 bin 120 dolar seviyelerinin destek, 2 bin 190 ve 2 bin 220 doların direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Altın gram fiyatı yönünü yukarı kırdı! Çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 27 Mart bugün kaç TL?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 2.272,29
SATIŞ(TL) 2.272,65

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