Altın gram fiyatı yönünü yukarı kırdı! Çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 27 Mart bugün kaç TL?

ALTIN FİYATLARI YÖNÜNÜ YUKARI KIRDI!

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesinde tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, altının ons fiyatında 2 bin 150 ve 2 bin 120 dolar seviyelerinin destek, 2 bin 190 ve 2 bin 220 doların direnç konumunda olduğunu kaydetti.