ASGARİ ÜCRET, EMEKLİ MAAŞI ZAMMI SON DAKİKA: Başkan Erdoğan: Çözümleri geliştirdik, çok yakında uygulayacağız

Son dakika haberi...Asgari ücret, emekli zammı ve memur maaşları için artışlarla milyonların geliri artacak. Ocak zammı için Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklamada bulundu. Başkan Erdoğan asgari ücret, emekli zammı ve 5000 TL emekli ikramiyesi hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı. Erdoğan, emekli maaşı düzenlemesi için 'Emeklileri rahatlatacak çözümleri geliştirdik. Çok yakında uygulayacağız' dedi. Asgari ücret ne kadar olacak? Emekli zammı düzenlemesi için öne çıkan rakamlar neler? İşte detaylar...