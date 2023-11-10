ASGARİ ÜCRET, EMEKLİ MAAŞI ZAMMI SON DAKİKA: Başkan Erdoğan: Çözümleri geliştirdik, çok yakında uygulayacağız

Başkan Erdoğan'ın enflasyon, asgari ücret ve emekli maaşları için yapılacak zamlara ilişkin değerlendirmeleri şu şekilde:

"ÇALIŞANLARI VE EMEKLİLERİMİZİ ENFLASYON EZDİRMEYECEĞİZ"

Küresel gündemi de meşgul eden enflasyon sorunu ile mücadelede kararlıyız. Enflasyonun belini kırdık, etkilerini de önümüzdeki süreçte sileceğiz. Biz hep çalışanlarımızı ve emeklilerimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz dedik ve hamdolsun sözümüzü tuttuk.