Giriş Tarihi: 17.06.2023 10:33
Güncelleme Tarihi: 17.06.2023
10:33
ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DURUM|| Enflasyona verilerine göre 2023 Temmuz asgari ücret net ve bürüt ne kadar, kaç TL olacak? Gözler kritik 2. Toplantıda!
Asgari ücret 2023 son dakika açıklamaları takip ediliyor. Hükümet, işçi ve işveren kesimini temsil eden üyelerin katıldığı asgari ücret komisyonu, yapılacak 3 toplantının ardından yeni asgari ücret miktarı belli olacak. Tespit Komisyonu 2. Toplantısı için geri sayıma girilirken yapılan ilk görüşmelerin akabinde TÜRK-İŞ ve TİSK tarafından toplantıya dair ilk detaylar kamuoyuyla paylaşıldı. Milyonlarca çalışanın gözü yapılacak ara zamda. Başkan Erdoğan'ın asgari ücret açıklaması sorgulanıyor. Temmuzda yeni asgari ücret 2023 ne kadar olacak, net günlük kaç TL soruları yanıt arıyor. İşte, asgari ücret zammı son durum.