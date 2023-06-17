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Haberler Fotohaber ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DURUM|| Enflasyona verilerine göre 2023 Temmuz asgari ücret net ve bürüt ne kadar, kaç TL olacak? Gözler kritik 2. Toplantıda!
Giriş Tarihi: 17.06.2023 10:33 Güncelleme Tarihi: 17.06.2023 10:33

ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DURUM|| Enflasyona verilerine göre 2023 Temmuz asgari ücret net ve bürüt ne kadar, kaç TL olacak? Gözler kritik 2. Toplantıda!

Asgari ücret 2023 son dakika açıklamaları takip ediliyor. Hükümet, işçi ve işveren kesimini temsil eden üyelerin katıldığı asgari ücret komisyonu, yapılacak 3 toplantının ardından yeni asgari ücret miktarı belli olacak. Tespit Komisyonu 2. Toplantısı için geri sayıma girilirken yapılan ilk görüşmelerin akabinde TÜRK-İŞ ve TİSK tarafından toplantıya dair ilk detaylar kamuoyuyla paylaşıldı. Milyonlarca çalışanın gözü yapılacak ara zamda. Başkan Erdoğan'ın asgari ücret açıklaması sorgulanıyor. Temmuzda yeni asgari ücret 2023 ne kadar olacak, net günlük kaç TL soruları yanıt arıyor. İşte, asgari ücret zammı son durum.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DURUM|| Enflasyona verilerine göre 2023 Temmuz asgari ücret net ve bürüt ne kadar, kaç TL olacak? Gözler kritik 2. Toplantıda!

Milyonlarca çalışanın gözü asgari ücret ara zammında. Enflasyon verilerine göre belli olacak olan yeni tutar işçi ve işveren tarafından merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın "İşveren işçi ve kamu tarafında müzakereler şu anda yapılıyor. Temmuz ayı içinde bitecek ve enflasyona ezdirmemeye dönük bir yaklaşım sergileyeceğiz. "açıklamalarının ardından Temmuzda yeni asgari ücret 2023 ne kadar olacak, net günlük kaç TL soruları yanıt arıyor. İşte, asgari ücret zammı son dakika haberleri…

ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DURUM|| Enflasyona verilerine göre 2023 Temmuz asgari ücret net ve bürüt ne kadar, kaç TL olacak? Gözler kritik 2. Toplantıda!

ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KABİNE SONRASI MESAJ!

Yeni Kabine ile birlikte ikinci kez toplanan Başkan Erdoğan, toplantının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Konuşmanın en önemli konusu emekli ve memur maaşına ve asgari ücrete zam oldu. İşte, o ifadeler:

"Asgari ücret komisyonu görüşmelerine başladı. Görüşmeler yapıcı zeminde ilerliyor. İnşallah tüm tarafların içine sinecek hayırlı bir gelişmeyle sonuçlanacağına inanıyorum."

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ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DURUM|| Enflasyona verilerine göre 2023 Temmuz asgari ücret net ve bürüt ne kadar, kaç TL olacak? Gözler kritik 2. Toplantıda!

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU TOPLANTISI ARDINDAN İLK AÇIKLAMA

TÜRK-İş heyeti başkanı Veli Solak, "Kurban Bayramı öncesi bir an önce bitmesini istiyoruz. Herhangi bir rakam konuşmadık. Türkiye Yüzyılı'na yakışır bir rakam istiyoruz. Kısa sürede sonuçlansın istiyoruz" dedi.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DURUM|| Enflasyona verilerine göre 2023 Temmuz asgari ücret net ve bürüt ne kadar, kaç TL olacak? Gözler kritik 2. Toplantıda!

ASGARİ ÜCRET 2. TOPLANTI NE ZAMAN?

TÜRK-İş heyeti Başkanı Solak, ikinci toplantı tarihi ile ilgili olarak "Yeni toplantı yarın da olabilir. Başka zamanda. Bayramdan önce bitmesini bekliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

2. toplantı tarihi belli oldu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısı 19 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştirilecek

ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DURUM|| Enflasyona verilerine göre 2023 Temmuz asgari ücret net ve bürüt ne kadar, kaç TL olacak? Gözler kritik 2. Toplantıda!

ASGARİ ÜCRET 2023 NET NE KADAR?

2023 yılı Ocak ve Temmuz ayları arasını kapsayan asgari ücret ocak zammı yeni maaşları brüt 10 bin 8 TL, net 8 bin 506 TL seviyesine çekti.

İşveren de yeni çalışma ile desteklendi. İşçi başına destek ödemeleri de yeni zam oranı ile birlikte ödenmeye başladı.

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