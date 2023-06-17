ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DURUM|| Enflasyona verilerine göre 2023 Temmuz asgari ücret net ve bürüt ne kadar, kaç TL olacak? Gözler kritik 2. Toplantıda!

Milyonlarca çalışanın gözü asgari ücret ara zammında. Enflasyon verilerine göre belli olacak olan yeni tutar işçi ve işveren tarafından merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın "İşveren işçi ve kamu tarafında müzakereler şu anda yapılıyor. Temmuz ayı içinde bitecek ve enflasyona ezdirmemeye dönük bir yaklaşım sergileyeceğiz. "açıklamalarının ardından Temmuzda yeni asgari ücret 2023 ne kadar olacak, net günlük kaç TL soruları yanıt arıyor. İşte, asgari ücret zammı son dakika haberleri…