SON DAKİKA ASGARİ ÜCRET ARA ZAMMI || Başkan Erdoğan açıklayacak! Temmuz’da asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın "İşveren işçi ve kamu tarafında müzakereler şu anda yapılıyor. Temmuz ayı içinde bitecek ve enflasyona ezdirmemeye dönük bir yaklaşım sergileyeceğiz." açıklamalarının ardından asgari ücret ara zammı ne kadar, kaç TL olacak merak ediliyor. Temmuz ayı itibariyle yeni rakamın ne kadar olacağı merak konusuyken asgari ücret komisyonu toplantılarının ardından belli olacak. Başkan Erdoğan net ve bürüt rakamları kamuoyuyla paylaşacak. Peki, Temmuz'da yeni asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? İşte, asgari ücret ara zammı ile net ve bürüt rakam tahminleri…