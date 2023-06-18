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Haberler Fotohaber SON DAKİKA ASGARİ ÜCRET ARA ZAMMI || Başkan Erdoğan açıklayacak! Temmuz’da asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak?
Giriş Tarihi: 18.06.2023 11:10 Güncelleme Tarihi: 18.06.2023 11:10

SON DAKİKA ASGARİ ÜCRET ARA ZAMMI || Başkan Erdoğan açıklayacak! Temmuz’da asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak?

Asgari ücret zammı 2023 son durum sorgulanıyor. Yeni rakamın ne kadar olacağı merak edilirken gözler asgari ücret komisyonu toplantılarından çıkacak sonuca çevrilmiş durumda. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliği yaptığı tespit komisyonu ilk toplantısı Vedat Işıkhan başkanlığında toplanmıştı. Komisyonun ikinci toplantısı ise 19 Haziran Pazartesi günü saat 14.00'da gerçekleşecek. Hükümet, işçi ve işveren kesimi temsil eden üyelerin katıldığı toplantıların ardından yeni rakamlar belli olacak. Milyonlarca çalışan ve işverenin gözü yapılacak ara zam oranında. Peki, Temmuz'da yeni asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? İşte, asgari ücret ara zammı ile net ve bürüt rakam tahminleri…

SON DAKİKA ASGARİ ÜCRET ARA ZAMMI || Başkan Erdoğan açıklayacak! Temmuz’da asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın "İşveren işçi ve kamu tarafında müzakereler şu anda yapılıyor. Temmuz ayı içinde bitecek ve enflasyona ezdirmemeye dönük bir yaklaşım sergileyeceğiz." açıklamalarının ardından asgari ücret ara zammı ne kadar, kaç TL olacak merak ediliyor. Temmuz ayı itibariyle yeni rakamın ne kadar olacağı merak konusuyken asgari ücret komisyonu toplantılarının ardından belli olacak. Başkan Erdoğan net ve bürüt rakamları kamuoyuyla paylaşacak. Peki, Temmuz'da yeni asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? İşte, asgari ücret ara zammı ile net ve bürüt rakam tahminleri…

SON DAKİKA ASGARİ ÜCRET ARA ZAMMI || Başkan Erdoğan açıklayacak! Temmuz’da asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak?

ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KABİNE SONRASI MESAJ!

Yeni Kabine ile birlikte ikinci kez toplanan Başkan Erdoğan, toplantının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Konuşmanın en önemli konusu emekli ve memur maaşına ve asgari ücrete zam oldu. İşte, o ifadeler:

"Asgari ücret komisyonu görüşmelerine başladı. Görüşmeler yapıcı zeminde ilerliyor. İnşallah tüm tarafların içine sinecek hayırlı bir gelişmeyle sonuçlanacağına inanıyorum."

Asgari ücret ne kadar olacak? Temmuz zammı için kritik görüşme yarın | Video

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SON DAKİKA ASGARİ ÜCRET ARA ZAMMI || Başkan Erdoğan açıklayacak! Temmuz’da asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak?

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU TOPLANTISI ARDINDAN İLK AÇIKLAMA

TÜRK-İş heyeti başkanı Veli Solak, "Kurban Bayramı öncesi bir an önce bitmesini istiyoruz. Herhangi bir rakam konuşmadık. Türkiye Yüzyılı'na yakışır bir rakam istiyoruz. Kısa sürede sonuçlansın istiyoruz" dedi.

SON DAKİKA ASGARİ ÜCRET ARA ZAMMI || Başkan Erdoğan açıklayacak! Temmuz’da asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak?

ASGARİ ÜCRET 2. TOPLANTI NE ZAMAN?

TÜRK-İş heyeti Başkanı Solak, ikinci toplantı tarihi ile ilgili olarak "Yeni toplantı yarın da olabilir. Başka zamanda. Bayramdan önce bitmesini bekliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

2. toplantı tarihi belli oldu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısı 19 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştirilecek

SON DAKİKA ASGARİ ÜCRET ARA ZAMMI || Başkan Erdoğan açıklayacak! Temmuz’da asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak?

ASGARİ ÜCRET 2023 NET NE KADAR?

2023 yılı Ocak ve Temmuz ayları arasını kapsayan asgari ücret ocak zammı yeni maaşları brüt 10 bin 8 TL, net 8 bin 506 TL seviyesine çekti.

İşveren de yeni çalışma ile desteklendi. İşçi başına destek ödemeleri de yeni zam oranı ile birlikte ödenmeye başladı.

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