Canlı Altın Fiyatları 25 Nisan 2024 Perşembe || Bugün Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

Altın fiyatları son durum 25 Nisan Perşembe günü en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü bu kıymetli maden, Ortadoğu'da yaşanan çatışmalar sonrası aşağı yönlü ivme kaydediyor. Bu sebeple serbest piyasalar ve Kapalı Çarşı verileri yatırım ya da birikim yapacaklar tarafından yakından takip ediliyor. Altının gram fiyatı, 2.42 TL'den, 22 ayar bilezik 2.259 TL'den işlem görüyor. Peki, bugün çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, 25 Nisan 2024 Perşembe Cumhuriyet, ons, yarım, çeyrek, ve gram altın fiyatları alış satış rakamları…