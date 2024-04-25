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Haberler Fotohaber Canlı Altın Fiyatları 25 Nisan 2024 Perşembe || Bugün Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?
Giriş Tarihi: 25.04.2024 07:46 Güncelleme Tarihi: 25.04.2024 07:46

Canlı Altın Fiyatları 25 Nisan 2024 Perşembe || Bugün Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

Gözde yatırım araçlarından altında hareketlilik devam ediyor. Canlı altın fiyatları alış satış rakamları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Yatırımını bu değerli madenden yana yapmak isteyen kişiler "25 Nisan Perşembe bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL?" sorularına yanıt arıyor. Kapalı Çarşı ve serbest piyasalar üzerinde sorgulamalar yapıyor. Altının gram fiyatı bugün saat 07.15 itibarıyla 2.422 TL'den işlem görüyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek, gram, ons altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Canlı Altın Fiyatları 25 Nisan 2024 Perşembe || Bugün Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

Altın fiyatları son durum 25 Nisan Perşembe günü en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü bu kıymetli maden, Ortadoğu'da yaşanan çatışmalar sonrası aşağı yönlü ivme kaydediyor. Bu sebeple serbest piyasalar ve Kapalı Çarşı verileri yatırım ya da birikim yapacaklar tarafından yakından takip ediliyor. Altının gram fiyatı, 2.42 TL'den, 22 ayar bilezik 2.259 TL'den işlem görüyor. Peki, bugün çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, 25 Nisan 2024 Perşembe Cumhuriyet, ons, yarım, çeyrek, ve gram altın fiyatları alış satış rakamları…

Canlı Altın Fiyatları 25 Nisan 2024 Perşembe || Bugün Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

BUGÜN ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ (TL) 16.801,00

SATIŞ (TL) 16.811,00

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ATA ALTIN

ALIŞ (TL) 16.552,00

SATIŞ (TL) 16.803,00

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Canlı Altın Fiyatları 25 Nisan 2024 Perşembe || Bugün Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

22 AYAR BİLEZİK FİYATI

ALIŞ (TL) 2.259,62

SATIŞ (TL) 2.398,26

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Canlı Altın Fiyatları 25 Nisan 2024 Perşembe || Bugün Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

ONS ALTIN FİYATI

ALIŞ (TL) 2.314,28

SATIŞ (TL) 2.314,64

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