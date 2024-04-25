Giriş Tarihi: 25.04.2024 07:46
Güncelleme Tarihi: 25.04.2024
07:46
Canlı Altın Fiyatları 25 Nisan 2024 Perşembe || Bugün Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?
Gözde yatırım araçlarından altında hareketlilik devam ediyor. Canlı altın fiyatları alış satış rakamları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Yatırımını bu değerli madenden yana yapmak isteyen kişiler "25 Nisan Perşembe bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL?" sorularına yanıt arıyor. Kapalı Çarşı ve serbest piyasalar üzerinde sorgulamalar yapıyor. Altının gram fiyatı bugün saat 07.15 itibarıyla 2.422 TL'den işlem görüyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek, gram, ons altın fiyatları ne kadar, kaç TL?