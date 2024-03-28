Giriş Tarihi: 28.03.2024 16:32
Güncelleme Tarihi: 28.03.2024
16:32
CANLI ALTIN FİYATLARI 28 MART 2024: Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın, 22 ayar bilezik bugün ne kadar?
Ons altın ve gram altın tarafında tekrar yukarı yönlü harekete başladı. Haftanın dördüncü işlem gününe 2300 sınırına dayanarak başlayan gram altın hafta içi zirvesini yeniledi. Bu noktada alım ve satım yapmayı düşünenler başta olmak üzere pek çok kişi 28 Mart canlı altın fiyatlarını sorguluyor. Peki, bugün gram, yarım, çeyrek, tam, ons altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?