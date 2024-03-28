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Haberler Fotohaber CANLI ALTIN FİYATLARI 28 MART 2024: Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın, 22 ayar bilezik bugün ne kadar?
Giriş Tarihi: 28.03.2024 16:32 Güncelleme Tarihi: 28.03.2024 16:32

CANLI ALTIN FİYATLARI 28 MART 2024: Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın, 22 ayar bilezik bugün ne kadar?

Ons altın ve gram altın tarafında tekrar yukarı yönlü harekete başladı. Haftanın dördüncü işlem gününe 2300 sınırına dayanarak başlayan gram altın hafta içi zirvesini yeniledi. Bu noktada alım ve satım yapmayı düşünenler başta olmak üzere pek çok kişi 28 Mart canlı altın fiyatlarını sorguluyor. Peki, bugün gram, yarım, çeyrek, tam, ons altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

CANLI ALTIN FİYATLARI 28 MART 2024: Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın, 22 ayar bilezik bugün ne kadar?

Çeyrek altın fiyatları gündemdeki yerini aldı. 28 Mart 2024 güncel çeyrek altın kuru fiyatları yukarı yönlü serisini sürdürüyor. Peki, canlı altın fiyatları ile altında son durum nedir? İşte, detaylar...

CANLI ALTIN FİYATLARI 28 MART 2024: Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın, 22 ayar bilezik bugün ne kadar?

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

CUMHURİYET ALTINI

Alış: 15.939,00

Satış: 16.180,00

ATA ALTIN

Alış: 16.209,00

Satış: 16.823,00

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CANLI ALTIN FİYATLARI 28 MART 2024: Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın, 22 ayar bilezik bugün ne kadar?

22 AYAR BİLEZİK FİYATI

Alış: 2.183,22

Satış: 2.311,84

ONS ALTIN FİYATI

Alış: 2.211,85

Satış: 2.212,23

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CANLI ALTIN FİYATLARI 28 MART 2024: Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın, 22 ayar bilezik bugün ne kadar?

TAM ALTIN

Alış: 15.849,00

Satış: 16.219,00

YARIM ALTIN

Alış: 7.852,00

Satış: 8.037,00

CANLI ALTIN FİYATLARI 28 MART 2024: Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın, 22 ayar bilezik bugün ne kadar?

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 3.962,00

Satış: 4.151,00

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 2.303,86

Satış: 2.304,26

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