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Haberler Fotohaber Emekli maaşı hesaplama tablosu: Temmuz zammı sonrası ne kadar emekli maaşı alırım? 4A, 4B, 4C Emekli maaşı hesaplama robotu 2023
Giriş Tarihi: 05.07.2023 12:12 Güncelleme Tarihi: 05.07.2023 12:12

Emekli maaşı hesaplama tablosu: Temmuz zammı sonrası ne kadar emekli maaşı alırım? 4A, 4B, 4C Emekli maaşı hesaplama robotu 2023

Ne kadar emekli maaşı alırım sorusu gündemdeki yerini aldı. Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ardından emekli zammı refah payı hariç belli oldu. 4A, 4B, 4C sigorta kolunda olan vatandaşlar 6 aylık enflasyon verisinin netliğe kavuşmasıyla beraber emekli maaş hesabı yapmaya başladı. En düşük emekli maaşı ara zamla 7500 TL'ye yükseldi. Şimdi tüm gözler enflasyon yanı sıra refah payı ile belirlenecek emekli maaş zammı oranına çevrildi. Öte yandan kademeli olarak zam yapılması bekleniyor. Peki 4A, 4B, 4C Emekli maaşı hesaplama robotu ile hangi emekli kaç para alacak? İşte Emekli maaşı hesaplama tablosu 2023...

Emekli maaşı hesaplama 2023: Temmuz zammı sonrası ne kadar emekli maaşı alırım, kaç TL?

Ne kadar emekli maaşı alırım, emekli maaşı hesaplama robotu ile hangi emekli ne kadar para alacak sorusu yanıt aramaya başladı. 6 aylık enflasyon farkı yüzde olarak hesaplandı. Şimdi ise tüm gözler en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına uygulanacak zam oranı için gelecek açıklamalara çevrildi. Temmuz- Aralık döneminde alacakları zamlı tutarları merak edenler, ''Ne kadar emekli maaşı alırım? 4A, 4B, 4C Emekli maaşı hesaplama robotu ile hangi emekli kaç para alacak?" şeklindeki soruları gündeme taşıdı. Temmuz zammı ile SSK Bağkur emekli maaşı hesaplama tablosu araştırılıyor. İşte, 2023 4A, 4B, 4C Emekli maaşı hesaplama detayları…

Emekli maaşı hesaplama 2023: Temmuz zammı sonrası ne kadar emekli maaşı alırım, kaç TL?

SON DAKİKA: 6 AYLIK ENFLASYON ORANI BELLİ OLDU!

Haziran ayı enflasyon rakamları 5 Temmuz 2023 Çarşamba günü Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Buna göre enflasyon oranı Haziran ayında aylık bazda yüzde 3,92, yıllık bazda ise yüzde 38,21 olarak gerçekleşti.

Haziran ayı enflasyon rakamları sonrası refah payı hariç memur ve emekli zam oranı netleşti. 6 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 19,78, enflasyon farkı dahil 6 aylık memur zammı ise yüzde 17,56 oldu.

Nihai zam oranı refah payı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yürüttüğü çalışmalar sonucu netlik kazanacak. Öte yandan masada emekliye kademeli zam formülü de yer alıyor.

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Emekli maaşı hesaplama 2023: Temmuz zammı sonrası ne kadar emekli maaşı alırım, kaç TL?

REFAH PAYI HARİÇ EMEKLİ ZAMMI BUGÜN BELLİ OLDU

6 AYLIK ENFLASYON - YÜZDE 19,78

6 AYLIK SSK-BAĞKUR EMEKLİ ZAMMI - YÜZDE 19,78

6 AYLIK MEMUR ENFLASYON FARKI - YÜZDE 11,56

6 AYLIK MEMUR ZAMMI - YÜZDE 17,56

Emekli maaşı hesaplama 2023: Temmuz zammı sonrası ne kadar emekli maaşı alırım, kaç TL?

EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMA TABLOSU

Emekliye zam düzenlemesinin kademeli olması bekleniyor. Buna göre daha düşük maaşlara daha yüksek zam oranı verilecek. Yüksek maaş alanın alım gücü konusunda bir kaybı olmayacak.

7 bin 500-10 bin TL arasına yüzde 45

10 bin-15 bin TL arasına yüzde 40

15 bin-20 bin TL arasına yüzde 35

20 bin üzerine yüzde 30 zam formülü masada bulunuyor. Detaylar Çalışma Bakanlığı'nın düzenlemeyi kamuoyu ile paylaşması sonrası kesinleşecek.

Emekli maaşı hesaplama 2023: Temmuz zammı sonrası ne kadar emekli maaşı alırım, kaç TL?

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI NASIL HESAPLANIYOR?

SSK ve Bağ-Kur emeklisi her yıl Ocak-Temmuz döneminde olmak üzere 6 aylık enflasyon rakamları kadar zam alıyor. Milli gelir artışlarının tabana yayılma politikası çervesinde bu rakamların üzerine ilave refah payı verilebiliyor.

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