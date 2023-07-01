Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Emekli zammı 2023 son dakika haberi: Enflasyonda son veri bu hafta açıklanıyor! SSK, Bağkur emekli maaşı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 01.07.2023 06:47 Güncelleme Tarihi: 01.07.2023 06:51

Emekli zammı 2023 son dakika haberi: Enflasyonda son veri bu hafta açıklanıyor! SSK, Bağkur emekli maaşı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

Emekli zammı ne zaman açıklanacak sorusu yanıt buldu. Başkan Erdoğan'ın aktardığına göre bayram sonrası hemen Meclis'te yerini alacak temmuz zammı emekli ve memurun beklentilerini karşılamaya hazırlanıyor. 6 aylık enflasyon farkında son verinin açıklanmasına sayılı günler kala refah payı da gündemdeki yerini aldı. SSK, Bağkur emekli maaşı ne kadar olacak, hesaplama nasıl yapılır soruları yanıt arıyor. Konuyla ilgili Bakan Vedat Işıkhan'ın açıklamaları takip ediliyor. Son enflasyona göre ilk tahminler masada yerini aldı. İşte, emekli zammı 2023 son dakika haberleri…

Emekli zammı 2023 son dakika haberi: Enflasyonda son veri bu hafta açıklanıyor! SSK, Bağkur emekli maaşı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

Emekli maaşı zammı ne kadar olacak sorusu yanıtlanıyor. Haziran enflasyonu ardından ortaya çıkacak zam oranı memur ve emeklinin maaş artışını belirleyecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde yoğun tempo sürüyor. Emekli zammı 2023 Temmuz son dakika haberleri gündemdeki yerini koruyor. Milyonlarca vatandaş yeni rakama kilitlenmiş durumda. Emekli maaşları ne kadar olacak sorusu yanıt arıyor. Peki, SSK, Bağkur emekli zammı ne zaman açıklanacak? İşte, son durum…

Emekli zammı 2023 son dakika haberi: Enflasyonda son veri bu hafta açıklanıyor! SSK, Bağkur emekli maaşı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMINDA SON ENFLASYON AÇIKLANIYOR!

Gözler TÜİK haziran ayı enflasyon rakamlarına çevrildi. Özellikle memur ve emekli maaşları için büyük bir dikkatle beklenen enflasyon rakamlar Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından önümüzdeki günlerde açıklanacak.

Türkiye İstatistik Kurumu, Haziran ayı enflasyon oranları 5 Temmuz'da açıklanacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Emekli zammı 2023 son dakika haberi: Enflasyonda son veri bu hafta açıklanıyor! SSK, Bağkur emekli maaşı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

YENİ ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU!

Bakan Vedat Işıkhan tarafından açıklanan yeni asgari ücret belli oldu. Ara zam ile yüzde 34 oranında artan maaş, brüt 13 bin 414, net 11 bin 402 TL olarak duyuruldu.

Emekli zammı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak? Torba yasa neleri içeriyor? | Video

Emekli zammı 2023 son dakika haberi: Enflasyonda son veri bu hafta açıklanıyor! SSK, Bağkur emekli maaşı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

BAKAN VEDAT IŞIKHAN'DAN EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI AÇIKLAMASI!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yapılacak düzenleme hakkında şu sözlere yer verdi:

"Hazine ve Maliye Bakanlığımızla işbirliği halinde çalışıyoruz. Hedefimiz tüm paydaşları memnun edecek sonuca ulaşmak. Düzenleme temmuzda Meclis'ten geçecek, en düşük memur maaşı 22 bin TL olacak."

Emekli zammı 2023 son dakika haberi: Enflasyonda son veri bu hafta açıklanıyor! SSK, Bağkur emekli maaşı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

MAAŞLAR TEMMUZ ZAMMI VE REFAH PAYI İLE BELLİ OLACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim öncesi yaptığı açıklamada çalışan, memur ve emekliye müjdeyi şu sözlerle vermişti:

''Eskiden 66 lira olan en düşük emekli maaşını 7500 liraya yükselttik. İnşallah 7500 liranın üzerindeki emekli maaşlarını düzeltmek için bir çalışma yapacağız. Asgari ücreti gözden geçireceğiz. Memurlarımızın maaşına Temmuz'da sadece enflasyon farkı eklemekle kalmayıp refah payı artışı da yapacağız.''

SON DAKİKA