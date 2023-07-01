Giriş Tarihi: 01.07.2023 06:47 Güncelleme Tarihi: 01.07.2023 06:51

Emekli zammı 2023 son dakika haberi: Enflasyonda son veri bu hafta açıklanıyor! SSK, Bağkur emekli maaşı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

Emekli zammı ne zaman açıklanacak sorusu yanıt buldu. Başkan Erdoğan'ın aktardığına göre bayram sonrası hemen Meclis'te yerini alacak temmuz zammı emekli ve memurun beklentilerini karşılamaya hazırlanıyor. 6 aylık enflasyon farkında son verinin açıklanmasına sayılı günler kala refah payı da gündemdeki yerini aldı. SSK, Bağkur emekli maaşı ne kadar olacak, hesaplama nasıl yapılır soruları yanıt arıyor. Konuyla ilgili Bakan Vedat Işıkhan'ın açıklamaları takip ediliyor. Son enflasyona göre ilk tahminler masada yerini aldı. İşte, emekli zammı 2023 son dakika haberleri…