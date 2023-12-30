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Haberler Fotohaber EMEKLİ MAAŞI 2024 OCAK SON DAKİKA: Son hesaplar! En düşük maaş ne kadar olacak? SSK, Bağkur emekli maaşı hesaplama tablosu
Giriş Tarihi: 30.12.2023 14:45 Güncelleme Tarihi: 30.12.2023 14:45

EMEKLİ MAAŞI 2024 OCAK SON DAKİKA: Son hesaplar! En düşük maaş ne kadar olacak? SSK, Bağkur emekli maaşı hesaplama tablosu

Emekli maaşı zammı 2024 son dakika haberleriyle takip ediliyor. Açıklanan yeni asgari ücretin ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı memur ve emeklinin maaşlarında yaşanacak artışa odaklanmış durumda. 6 aylık enflasyonla belirlenecek emekli zammı ne kadar olacak merak konusu. 7500 seviyesinde bulunan en düşük maaş 10 bin TL sınırını aşıyor! Emekli Sandığı, SSK, Bağkur emekli maaşı hesaplama tabloları son enflasyonla kontrol ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanması beklenen refah payı da maaşlar üzerinde etkili olacak. Peki; en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak? İşte, 2024 Ocak zammında son durum!

EMEKLİ MAAŞI 2024 OCAK SON DAKİKA: Son hesaplar! En düşük maaş ne kadar olacak? SSK, Bağkur emekli maaşı hesaplama tablosu

Emekli zammı 2024 son dakika haberleri: Son enflasyona göre tablolar ortaya çıkarken Aralık enflasyonun açıklanacağı tarih de belli oldu. TÜİK tarafından açıklanacak aylık TEFE-TÜFE rakamları kalan son veriyi de gözler önüne serecek. Sayılı günler kala 'ne kadar maaş alırım' sorusuna yanıt arayan vatandaşlar, emekli maaşı haplama işlemlerine yöneldi. Son 1 veri yıl sonu tahmnileri ile değerlendiriliyor. Peki, SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar kaç TL olacak, emekli maaş zammı ne zaman açıklanacak? İşte zam oranına dair merak edilenler...

EMEKLİ MAAŞI 2024 OCAK SON DAKİKA: Son hesaplar! En düşük maaş ne kadar olacak? SSK, Bağkur emekli maaşı hesaplama tablosu

YENİ ASGARİ ÜCRET SONRASI GÖZLER MEMUR VE EMEKLİNİN ZAM ORANINDA!

2024 Ocak ayı itibarıyla asgari ücret net 17.002 TL olarak belirlendi. Yeni rakamı açıklayan Bakan Işıkhan, bu rakamın 700 TL'sinin devlet desteği olduğunu da işverene duyurdu.

Yeni rakamla birlikte işsizlik maaşı, asgari ücretlinin kıdem tazminatı, stajyer maaşları gibi birçok kalemde değişiklik yaşandı. Şimdi gözler emekli ve memur zammında!

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EMEKLİ MAAŞI 2024 OCAK SON DAKİKA: Son hesaplar! En düşük maaş ne kadar olacak? SSK, Bağkur emekli maaşı hesaplama tablosu

ÇALIŞAN EMEKLİYE 5000 TL İKRAMİYE ÖDEMESİ YAPILDI!

SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı (4A, 4B, 4C) 5000 TL emekli ikramiyesi ödeme tarihi belli oldu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda çalışan emekliye ikramiye tarihi ile ilgili açıklama yaptı.

Bakan Işıkhan, konuya ilişkin açıklamasında "Çalışan emeklilerimizin 5 bin Türk Lirası tutarındaki ödemeleri 29 Aralık Cuma günü banka hesaplarına yatırılacaktır. Gerçekleştirdiğimiz düzenlemenin kıymetli emeklilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

EMEKLİ MAAŞI 2024 OCAK SON DAKİKA: Son hesaplar! En düşük maaş ne kadar olacak? SSK, Bağkur emekli maaşı hesaplama tablosu

OCAKTA EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR ARTIŞ YAŞAYACAK?

6 aylık enflasyon oranına göre yılda iki kez zam alan memur ve emekliler Ocak ve Temmuz aylarında maaşlarında artış yaşıyor. 2024 Ocak emekli zammı için çalışmalar son adımda. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı ortaklığında yürütülen bütçe çalışmaları ile enflasyona ek refah payı da gündemdeki yerini almış durumda.

Son 1 verinin beklendiği enflasyonda Aralık rakamlarının gelmesiyle birlikte refah paysız oran netleşecek. Öncesinde hesaplar çıkarıldı. İşte, emekli zammı maaş tablosu ve son açıklamalar:

EMEKLİ MAAŞI 2024 OCAK SON DAKİKA: Son hesaplar! En düşük maaş ne kadar olacak? SSK, Bağkur emekli maaşı hesaplama tablosu

CEVDET YILMAZ'DAN EMEKLİ ZAMMI AÇIKLAMASI!

Ankara'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, emeklilerle ile ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

''Ödenen primle alınan ücret arasında denge olması gerekiyor. Sürdürülebilirlik açısından bu önemli. 3-4 çalışanın 1 emeklinin maaşını karşılaması gerekiyor. Ancak Türkiye'de durum böyle değil.

EYT, henüz bitmiş bir süreç değil. 2 milyon insan emekli oldu ama daha YEYT ile emekli olacak 3 milyon kişi var. Bu durum, sosyal güvenlik sistemi içinde ciddi baskı oluşturdu. Sosyal güvenlik sistemine her yıl 1 trilyon liraya yakın kaynağı transfer ediyoruz.

Emekli maaşlarında reel olarak ciddi artışlar oldu. Ancak son dönemdeki enflasyon, emekli maaşında da tartışma yarattı.

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