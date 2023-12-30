Giriş Tarihi: 30.12.2023 14:45
Güncelleme Tarihi: 30.12.2023
14:45
EMEKLİ MAAŞI 2024 OCAK SON DAKİKA: Son hesaplar! En düşük maaş ne kadar olacak? SSK, Bağkur emekli maaşı hesaplama tablosu
Emekli maaşı zammı 2024 son dakika haberleriyle takip ediliyor. Açıklanan yeni asgari ücretin ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı memur ve emeklinin maaşlarında yaşanacak artışa odaklanmış durumda. 6 aylık enflasyonla belirlenecek emekli zammı ne kadar olacak merak konusu. 7500 seviyesinde bulunan en düşük maaş 10 bin TL sınırını aşıyor! Emekli Sandığı, SSK, Bağkur emekli maaşı hesaplama tabloları son enflasyonla kontrol ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanması beklenen refah payı da maaşlar üzerinde etkili olacak. Peki; en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak? İşte, 2024 Ocak zammında son durum!