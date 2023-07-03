Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber EMEKLİ ZAMMI 2023 SON DAKİKA: Enflasyon ve refah payı ile hesaplanıyor! SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak, bugün mü?
Giriş Tarihi: 03.07.2023 08:11 Güncelleme Tarihi: 03.07.2023 08:11

EMEKLİ ZAMMI 2023 SON DAKİKA: Enflasyon ve refah payı ile hesaplanıyor! SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak, bugün mü?

Emekli zammı 2023 Temmuz son dakika haberleri gündemdeki yerini koruyor. Memur ve emeklinin gelirini artıracak Temmuz maaş zammı için heyecan dorukta. Son veri için kritik haftaya girilirken memur ve emekli maaşı zammı ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman açıklanacak soruları hızla yanıt aramaya başladı. Emekli zam oranı hesaplama tablosu yılın 6. verisi Haziran enflasyonu ile son şeklini alacak. Refah payı dahil zam oranı 5 aylık enflasyon rakamlarına göre hesaplandı. Net rakamları merek eden milyonlar son tahminler için arama motorlarını meşgul ediyor. Peki; SSK, Bağkur emekli zammı ne zaman açıklanacak, yüzde kaç zam yapılacak? İşte, son durum…

Emekli zammı son dakika 2023: Temmuz zam oranı açıklanıyor! SSK, Bağkur emekli maaşı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak, bugün mü?

Emekli zammı ne zaman açıklanacak sorusu arama geçmişlerindeki yerini koruyor. 2023 Temmuz maaş zammı son dakika açıklaması için nefesler tutuldu. 6 aylık enflasyon rakamları bu hafta içinde netleşecek. Emekli ve memur zam oranı da belli olacak. Yeni emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL, yüzde kaç zam yapılacak soruları hızla yanıt arıyor. Başkan Erdoğan açıklamasına göre, milyonlarca vatandaşın geliri enflasyon oranı yanı sıra refah payı ile artacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalarda sona gelindi. Konu ile ilgili Vedat Işıkhan son dakika açıklaması bekleniyor. İşte, SSK, Bağkur emekli zammı 2023 Temmuz son dakika haberleri…

Emekli zammı son dakika 2023: Temmuz zam oranı açıklanıyor! SSK, Bağkur emekli maaşı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak, bugün mü?

EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, YÜZDE KAÇ ZAM YAPILACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon verilerini her ayın ilk haftasında paylaşıyor. Haziran ayı enflasyon rakamları 5 Temmuz 2023 Çarşamba günü saat 10.00'da açıklanacak.

Bu noktada milyonlarca memur ve emeklinin gözü 5 Temmuz'a çevrilmiş durumda. Önümüzdeki hafta enflasyon farkı ve refah payı belli olacak.

Emekli ve memur maaş temmuz zammı ne kadar olacak? Başkan Erdoğan'dan ilk açıklama | Video

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Emekli zammı son dakika 2023: Temmuz zam oranı açıklanıyor! SSK, Bağkur emekli maaşı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak, bugün mü?

SSK ve Bağ-kur emekli maaşları yılın ilk yarısına ait Ocak-Haziran dönemindeki enflasyon oranına ek olarak refah payı ile artış yaşayacak.

Emekli zammı son dakika 2023: Temmuz zam oranı açıklanıyor! SSK, Bağkur emekli maaşı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak, bugün mü?

MAAŞLAR TEMMUZ ZAMMI VE REFAH PAYI İLE BELLİ OLACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim öncesi yaptığı açıklamada çalışan, memur ve emekliye müjdeyi şu sözlerle vermişti:

''Eskiden 66 lira olan en düşük emekli maaşını 7500 liraya yükselttik. İnşallah 7500 liranın üzerindeki emekli maaşlarını düzeltmek için bir çalışma yapacağız. Asgari ücreti gözden geçireceğiz. Memurlarımızın maaşına Temmuz'da sadece enflasyon farkı eklemekle kalmayıp refah payı artışı da yapacağız.''

Emekli zammı son dakika 2023: Temmuz zam oranı açıklanıyor! SSK, Bağkur emekli maaşı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak, bugün mü?

2023 EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR, KAÇ TL?

Yapılan son yasal düzenlemeyle beraber en düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL oldu. Ancak emekli maaşı 7 bin 500 TL üzerinde olan emekliler bu düzenlemeden yararlanamadı.

SON DAKİKA