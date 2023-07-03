Giriş Tarihi: 03.07.2023 08:11 Güncelleme Tarihi: 03.07.2023 08:11

EMEKLİ ZAMMI 2023 SON DAKİKA: Enflasyon ve refah payı ile hesaplanıyor! SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak, bugün mü?

Emekli zammı 2023 Temmuz son dakika haberleri gündemdeki yerini koruyor. Memur ve emeklinin gelirini artıracak Temmuz maaş zammı için heyecan dorukta. Son veri için kritik haftaya girilirken memur ve emekli maaşı zammı ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman açıklanacak soruları hızla yanıt aramaya başladı. Emekli zam oranı hesaplama tablosu yılın 6. verisi Haziran enflasyonu ile son şeklini alacak. Refah payı dahil zam oranı 5 aylık enflasyon rakamlarına göre hesaplandı. Net rakamları merek eden milyonlar son tahminler için arama motorlarını meşgul ediyor. Peki; SSK, Bağkur emekli zammı ne zaman açıklanacak, yüzde kaç zam yapılacak? İşte, son durum…