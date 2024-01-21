Gram altın kayıplarını geri aldı! Altın gram fiyatı ne kadar olacak? İşte canlı çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı...

ALTIN HANGİ GELİŞMELERİ FİYATLIYOR?

Fed'in ve küresel merkez bankalarının kararları: Altın genel olarak enflasyonist ortamda 'Enflasyondan korunma amaçlı' bir yatırım aracı olarak dikkat çekiyor. Fed'in sıkı para politikasında yumuşayacağı ve enflasyonist ortamın süreceği beklentileri genel anlamda altın fiyatları için destekleyici oluyor. Tam tersi durumda ise altın fiyatları için baskı oluşuyor.