Gram altın kayıplarını geri aldı! Altın gram fiyatı ne kadar olacak? İşte canlı çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı...

Giriş Tarihi: 21.01.2024 11:37
Güncelleme Tarihi: 21.01.2024
11:37
Altın gram fiyatı yukarı yönlü hareketlerini sürdürüyor. Ons altın fiyatı hafta içi 2000 dolar psikolojik seviyesine kadar çekilmesinin ardından kayıplarını geri aldı. Dolar kuru ve ons altın ile yön bulan altın gram fiyatı ise yükselişini güçlendirdi. Altın fiyatlarındaki hareketlilik sonrası yatırımcısı piyasayı yakın takibe aldı. Kapalıçarşı'da gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasına girdi. İşte piyasadan canlı rakamlar...