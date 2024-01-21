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Haberler Fotohaber Gram altın kayıplarını geri aldı! Altın gram fiyatı ne kadar olacak? İşte canlı çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı...
Giriş Tarihi: 21.01.2024 11:37 Güncelleme Tarihi: 21.01.2024 11:37

Gram altın kayıplarını geri aldı! Altın gram fiyatı ne kadar olacak? İşte canlı çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı...

Altın gram fiyatı yukarı yönlü hareketlerini sürdürüyor. Ons altın fiyatı hafta içi 2000 dolar psikolojik seviyesine kadar çekilmesinin ardından kayıplarını geri aldı. Dolar kuru ve ons altın ile yön bulan altın gram fiyatı ise yükselişini güçlendirdi. Altın fiyatlarındaki hareketlilik sonrası yatırımcısı piyasayı yakın takibe aldı. Kapalıçarşı'da gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasına girdi. İşte piyasadan canlı rakamlar...

Gram altın kayıplarını geri aldı! Altın gram fiyatı ne kadar olacak? İşte canlı çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı...

Altın fiyatları hafta içi yaşadığı kısmi düşüşler sonrası toparlandı. Ons altın yükselişini güçlendirdi. Buradan esen rüzgarla altın gram fiyatı artış gösterdi. İşte piyasadan son dakika gelişmeleri...

Gram altın kayıplarını geri aldı! Altın gram fiyatı ne kadar olacak? İşte canlı çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı...

ALTIN HANGİ GELİŞMELERİ FİYATLIYOR?

Fed'in ve küresel merkez bankalarının kararları: Altın genel olarak enflasyonist ortamda 'Enflasyondan korunma amaçlı' bir yatırım aracı olarak dikkat çekiyor. Fed'in sıkı para politikasında yumuşayacağı ve enflasyonist ortamın süreceği beklentileri genel anlamda altın fiyatları için destekleyici oluyor. Tam tersi durumda ise altın fiyatları için baskı oluşuyor.

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Gram altın kayıplarını geri aldı! Altın gram fiyatı ne kadar olacak? İşte canlı çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı...

Jeopolitik riskler: Örneğin Rusya-Ukrayna Savaşı, Orta Doğu İsrail kaynaklı veya Yemen'deki gerilimler piyasalarda riskli varlıklardan çıkışı beraberinde getirirken, altın gibi 'Güvenli liman' etiketine sahip emtialara yönelimi artıyor. Belirsizliklerin dağılması ve güven ortamının oluşması ise altın tarafından çıkışı ve riskli varlıklara girişi beraberin getiriyor.

Gram altın kayıplarını geri aldı! Altın gram fiyatı ne kadar olacak? İşte canlı çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 1.969,16
SATIŞ(TL) 1.969,42

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Gram altın kayıplarını geri aldı! Altın gram fiyatı ne kadar olacak? İşte canlı çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı...

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 3.357,00
SATIŞ(TL) 3.441,00

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