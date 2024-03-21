Canlı Altın Fiyatları Son Dakika 21 Mart 2024: 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları kaç TL?

Altın fiyatları canlı, güncel ve anlık verileri haftanın dördüncü işlem gününde de yakından takip ediliyor. Altının gram fiyatı Mart ayı ile beraber yükseliş trendini güçlendirdi. Kapalı Çarşı'dan alınan anlık verilere göre gram altın fiyatı, 2.295,12 TL'den alıcı bulurken 22 ayar bilezik ise 2.287,27 TL'den işlem görüyor. Bu noktada ise ''Bugün 22 ayar bilezik, ons, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?'' sorularına yanıt aranıyor. İşte, Kapalı Çarşı anlık verileri ile 21 Mart 2024 Perşembe gram altın ve çeyrek altın fiyatları son durum…