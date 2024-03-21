Giriş Tarihi: 21.03.2024 07:13
Güncelleme Tarihi: 21.03.2024
07:14
Canlı Altın Fiyatları Son Dakika 21 Mart 2024: 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları kaç TL?
Altın fiyatları son dakika alış-satış rakamları 21 Mart Perşembe günü en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Yatırım yapmak isteyen vatandaşlar, Kapalı Çarşı verileri ile güncel ve anlık rakamları yakından takip ediyor. Mart ayında yükseliş trendini güçlendiren sarı madende hareketli seyir devam ediyor. Fed faiz kararı sonrası altının gram fiyatı bugün 2.295,12 TL'den işlem görüyor. Peki, Bugün çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte, Kapalı Çarşı son dakika verileri ile 21 Mart 2024 22 ayar bilezik, ons, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları alış-satış rakamları...