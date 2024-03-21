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Haberler Fotohaber Canlı Altın Fiyatları Son Dakika 21 Mart 2024: 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları kaç TL?
Giriş Tarihi: 21.03.2024 07:13 Güncelleme Tarihi: 21.03.2024 07:14

Canlı Altın Fiyatları Son Dakika 21 Mart 2024: 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları kaç TL?

Altın fiyatları son dakika alış-satış rakamları 21 Mart Perşembe günü en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Yatırım yapmak isteyen vatandaşlar, Kapalı Çarşı verileri ile güncel ve anlık rakamları yakından takip ediyor. Mart ayında yükseliş trendini güçlendiren sarı madende hareketli seyir devam ediyor. Fed faiz kararı sonrası altının gram fiyatı bugün 2.295,12 TL'den işlem görüyor. Peki, Bugün çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte, Kapalı Çarşı son dakika verileri ile 21 Mart 2024 22 ayar bilezik, ons, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları alış-satış rakamları...

Canlı Altın Fiyatları Son Dakika 21 Mart 2024: 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları kaç TL?

Altın fiyatları canlı, güncel ve anlık verileri haftanın dördüncü işlem gününde de yakından takip ediliyor. Altının gram fiyatı Mart ayı ile beraber yükseliş trendini güçlendirdi. Kapalı Çarşı'dan alınan anlık verilere göre gram altın fiyatı, 2.295,12 TL'den alıcı bulurken 22 ayar bilezik ise 2.287,27 TL'den işlem görüyor. Bu noktada ise ''Bugün 22 ayar bilezik, ons, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?'' sorularına yanıt aranıyor. İşte, Kapalı Çarşı anlık verileri ile 21 Mart 2024 Perşembe gram altın ve çeyrek altın fiyatları son durum…

Canlı Altın Fiyatları Son Dakika 21 Mart 2024: 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları kaç TL?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU, DÜŞTÜ MÜ, YÜKSELDİ Mİ? - 21 MART 2024

Altının gram fiyatındaki anlık değişimi merak eden vatandaşlar, bugün altın fiyatları ne kadar oldu sorusuna yanıt aramayı sürdürüyor.

İşte en güncel rakamlar ve verileri anlık olarak takip edebileceğiniz 21 Mart 2024 Perşembe altın fiyatları canlı takip ekranı...

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Canlı Altın Fiyatları Son Dakika 21 Mart 2024: 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları kaç TL?

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ (TL): 16.420,00

SATIŞ (TL): 16.668,00

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Canlı Altın Fiyatları Son Dakika 21 Mart 2024: 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları kaç TL?

ATA ALTIN

ALIŞ (TL): 17.358,00

SATIŞ (TL): 18.036,00

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Canlı Altın Fiyatları Son Dakika 21 Mart 2024: 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları kaç TL?

22 AYAR BİLEZİK FİYATI

ALIŞ (TL): 2.287,27

SATIŞ (TL): 2.425,61

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