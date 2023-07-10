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Haberler Galeri Altın fiyatları 10 Temmuz 2023: Gram altın, 22 ayar bilezik, çeyrek altın ve Cumhuriyet bugün kaç TL?
Giriş Tarihi: 10.07.2023 09:19 Güncelleme Tarihi: 10.07.2023 09:20

Altın fiyatları 10 Temmuz 2023: Gram altın, 22 ayar bilezik, çeyrek altın ve Cumhuriyet bugün kaç TL?

Gram altın fiyatı, dolar kuru ve ons altın tarafından esen rüzgarların etkisiyle yön bulmaya devam ediyor. Mayıs başında son yılların zirvesini gören ons altın fiyatı bugün en yüksek 1.928,19 dolar en düşük ise 1.919,42 dolar seviyesini görürken, onstan destek alan gram altın fiyatı en yüksek 1.620,73 TL en düşük ise 1.598,68 TL seviyesini gördü. Peki gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını, ons altın, 22 ayar bilezik altın fiyatı ne kadar oldu? İşte son dakika gelişmeleriyle beraber 10 Temmuz 2023 canlı altın fiyatları...

Altın fiyatları 10 Temmuz 2023: Gram altın, 22 ayar bilezik, çeyrek altın ve Cumhuriyet bugün kaç TL?

Altın fiyatları, gram altın, çeyrek altın, ons altın ve Cumhuriyet altını özelinde yeni haftada da yatırımcıları tarafından takip edilmeye devam ediyor. Altın fiyatları, küresel ekonomilerde yaşanan gelişmeler ve döviz kurundaki hareketlilik ile güvenli liman olma özelliğini tazeleyerek değer artışını sürdürmeye bu hafta da devam ediyor.

Altın fiyatları 10 Temmuz 2023: Gram altın, 22 ayar bilezik, çeyrek altın ve Cumhuriyet bugün kaç TL?

Ons altın fiyatı 20 günlük hareketli ortalamasının altında yer alırken, gram altın fiyatı için haftalık kayıp yüzde 0,21 ile -0,62 TL arasında, aylık kazanç ise yüzde 0,21 düzeyinde 7,57 TL olarak dikkat çekti. Peki bu gelişmeler sonrası ons altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu?

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Altın fiyatları 10 Temmuz 2023: Gram altın, 22 ayar bilezik, çeyrek altın ve Cumhuriyet bugün kaç TL?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 1.608,19
SATIŞ(TL) 1.608,49

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Altın fiyatları 10 Temmuz 2023: Gram altın, 22 ayar bilezik, çeyrek altın ve Cumhuriyet bugün kaç TL?

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ (TL) 2.612,00
SATIŞ (TL) 2.673,00

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Altın fiyatları 10 Temmuz 2023: Gram altın, 22 ayar bilezik, çeyrek altın ve Cumhuriyet bugün kaç TL?

ONS ALTIN FİYATI BUGÜN KAÇ DOLAR?

ALIŞ (USD) 1.920,40
SATIŞ (USD) 1.920,76

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