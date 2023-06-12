ASGARİ ÜCRET 2023 SON DAKİKA: TİSK ve hükümetten peş peşe açıklama! Başkan Erdoğan’dan asgari ücret talimatı

"ÇALIŞANLAR İYİ BİR GELİRE SAHİP OLSUN"

İşçi, işveren ve kamu ayrımını sevmediğini dile getiren Akkol, "Biz aynı gemideyiz, tek bir ülkemiz ve tek bir çalışma hayatımız var. İstihdam, çalışanlar ve işverenler bunlar birbirinden ayrılabilen unsurlar değil. İşverenler olacak ki istihdam olacak, birileri ücret ödeyecek. Çalışanlar iyi gelire sahip olsun ki refah olsun. Bunlar birbiriyle entegre konular. Bu konuları bütün unsurlarıyla değerlendirip, ülkemiz için en hayırlı ve güzel şekilde tamamlamaya gayret edeceğiz." açıklamasında bulundu.

Asgari ücret zammının, çalışanlar ve aileleriyle toplumun büyük bir bölümünü ilgilendirdiğine dikkati çeken Akkol, şöyle devam etti: