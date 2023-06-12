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Haberler Galeri ASGARİ ÜCRET 2023 SON DAKİKA: TİSK ve hükümetten peş peşe açıklama! Başkan Erdoğan'dan asgari ücret talimatı
Giriş Tarihi: 12.06.2023 15:57 Güncelleme Tarihi: 12.06.2023 15:58

ASGARİ ÜCRET 2023 SON DAKİKA: TİSK ve hükümetten peş peşe açıklama! Başkan Erdoğan'dan asgari ücret talimatı

Son dakika haberleri...Asgari Ücret Tespit Komisyonu yarın toplanıyor. 'Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak' sorusu gündemdeki sıcaklığını giderek artırdı. İşveren tarafını temsil eden TİSK'ten ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan yeni asgari ücret için peş peşe açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hükümete talimatını verdi. Öte yandan asgari ücret Ocak 2023'te yüzde 54,7 artışla hem TL hem de döviz bazlı rekor kırmıştı. Mevcut durumda net asgari ücret 8506 TL, brüt asgari ücret ise 10008 TL olarak uygulanıyor. İşte masadaki rakamlarla beraber yeni asgari ücret için tüm detaylar...

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ASGARİ ÜCRET 2023 SON DAKİKA: TİSK ve hükümetten peş peşe açıklama! Başkan Erdoğan’dan asgari ücret talimatı

Son dakika haberi...Asgari ücrete zam geliyor. Temmuz döneminden itibaren uygulanacak yeni asgari ücret için TÜRK-İş, TİSK ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bir araya gelerek uzlaşma arayacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 1. toplantısı öncesi hem TİSK, hem de hükümetten dikkat çeken açıklamalar geldi. Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücrete ara zam için hükümete talimatını verdi.

ASGARİ ÜCRET 2023 SON DAKİKA: TİSK ve hükümetten peş peşe açıklama! Başkan Erdoğan’dan asgari ücret talimatı

ASGARİ ÜCRET İÇİN PEŞ PEŞE AÇIKLAMALAR

TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Asgari Ücret Komisyonu toplantısı öncesi işveren tarafını temsilen TİSK'ten açıklama geldi.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, asgari ücrete yapılacak ara zamla ilgili, "İstihdamı aksatmayacak sürdürülebilir ama dengeli, çalışanın da işverenin de beklentisini dikkate alan bir tutarın belirlenmesini istiyoruz" dedi.

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ASGARİ ÜCRET 2023 SON DAKİKA: TİSK ve hükümetten peş peşe açıklama! Başkan Erdoğan’dan asgari ücret talimatı

"ASGARİ ÜCRET İÇİN BİR BEKLENTİ VAR"

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun asgari ücrete yapılacak ara zammı belirlemek için ilk toplantısı öncesi konuşan Akkol şu ifadeleri kullandı:

"TİSK'in duruşu belli. Ülkemizin ve çalışma hayatımızın önceliği olan her konu bizim için de önceliklidir. Şu an kamuoyunda asgari ücret güncellenmesine ilişkin bir beklenti var. Biz de bu beklentiyi karşılamak için Türk işverenleri olarak neler yapabilirizi masaya getireceğiz. Bu süreçte sosyal diyaloga önem veriyoruz. Yeni ekonomi programını nasıl destekleyebilirizi ve sorunların çözümüne nasıl katkı sağlayabilirizi düşünüyoruz. Çalışanlar tarafında beklentiye sahip konuları nasıl desteklerize odaklanıyoruz. Bunu sosyal diyalogla yapıyoruz. TÜRK-İŞ başta olmak üzere işçi kesiminin tüm üyeleriyle istişare halindeyiz. Bakanımız da sosyal diyalogu iyi bilen bir isim, uyumlu bir şekilde çalışacağımızı biliyoruz."

ASGARİ ÜCRET 2023 SON DAKİKA: TİSK ve hükümetten peş peşe açıklama! Başkan Erdoğan’dan asgari ücret talimatı

"ÇALIŞANLAR İYİ BİR GELİRE SAHİP OLSUN"

İşçi, işveren ve kamu ayrımını sevmediğini dile getiren Akkol, "Biz aynı gemideyiz, tek bir ülkemiz ve tek bir çalışma hayatımız var. İstihdam, çalışanlar ve işverenler bunlar birbirinden ayrılabilen unsurlar değil. İşverenler olacak ki istihdam olacak, birileri ücret ödeyecek. Çalışanlar iyi gelire sahip olsun ki refah olsun. Bunlar birbiriyle entegre konular. Bu konuları bütün unsurlarıyla değerlendirip, ülkemiz için en hayırlı ve güzel şekilde tamamlamaya gayret edeceğiz." açıklamasında bulundu.

Asgari ücret zammının, çalışanlar ve aileleriyle toplumun büyük bir bölümünü ilgilendirdiğine dikkati çeken Akkol, şöyle devam etti:

ASGARİ ÜCRET 2023 SON DAKİKA: TİSK ve hükümetten peş peşe açıklama! Başkan Erdoğan’dan asgari ücret talimatı

"ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU OLARAK ORTAK MUTABAKAT BEKLİYORUZ"

"Hızlı bir şekilde, üçlü mutabakatla yani işçi ve işverenin razı olduğu, kamunun liderliğini yaptığı bir mutabakatla asgari ücret sürecini tamamlama arzusundayız. Önümüzde bayram var. Bayrama girmeden asgari ücret zammının belirlenmesini istiyoruz. Asgari Ücret Tespit Komisyonu olarak ortak mutabakatla imza attığımız güzel bir süreç temenni ediyorum."

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