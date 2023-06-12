ASGARİ ÜCRET 2023 SON DAKİKA: TİSK ve hükümetten peş peşe açıklama! Başkan Erdoğan’dan asgari ücret talimatı

Son dakika haberleri...Asgari Ücret Tespit Komisyonu yarın toplanıyor. 'Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak' sorusu gündemdeki sıcaklığını giderek artırdı. İşveren tarafını temsil eden TİSK'ten ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan yeni asgari ücret için peş peşe açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hükümete talimatını verdi. Öte yandan asgari ücret Ocak 2023'te yüzde 54,7 artışla hem TL hem de döviz bazlı rekor kırmıştı. Mevcut durumda net asgari ücret 8506 TL, brüt asgari ücret ise 10008 TL olarak uygulanıyor. İşte masadaki rakamlarla beraber yeni asgari ücret için tüm detaylar...