ASGARİ ÜCRET 2023 SON DAKİKA: TİSK ve hükümetten peş peşe açıklama! Başkan Erdoğan’dan asgari ücret talimatı

"ASGARİ ÜCRET İÇİN BİR BEKLENTİ VAR"

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun asgari ücrete yapılacak ara zammı belirlemek için ilk toplantısı öncesi konuşan Akkol şu ifadeleri kullandı:

"TİSK'in duruşu belli. Ülkemizin ve çalışma hayatımızın önceliği olan her konu bizim için de önceliklidir. Şu an kamuoyunda asgari ücret güncellenmesine ilişkin bir beklenti var. Biz de bu beklentiyi karşılamak için Türk işverenleri olarak neler yapabilirizi masaya getireceğiz. Bu süreçte sosyal diyaloga önem veriyoruz. Yeni ekonomi programını nasıl destekleyebilirizi ve sorunların çözümüne nasıl katkı sağlayabilirizi düşünüyoruz. Çalışanlar tarafında beklentiye sahip konuları nasıl desteklerize odaklanıyoruz. Bunu sosyal diyalogla yapıyoruz. TÜRK-İŞ başta olmak üzere işçi kesiminin tüm üyeleriyle istişare halindeyiz. Bakanımız da sosyal diyalogu iyi bilen bir isim, uyumlu bir şekilde çalışacağımızı biliyoruz."