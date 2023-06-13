Video Ekonomi ASGARİ ÜCRET 2023 SON DAKİKA: Nefesler tutuldu! Temmuzda asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? | Video
ASGARİ ÜCRET 2023 SON DAKİKA: Nefesler tutuldu! Temmuzda asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? | Video

ASGARİ ÜCRET 2023 SON DAKİKA: Nefesler tutuldu! Temmuzda asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? | Video

13.06.2023 | 09:53

Son dakika haberleri...Asgari Ücret Tespit Komisyonu maaş zammı için bugün toplanıyor. 'Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak' sorusu gündemdeki sıcaklığını giderek artırdı. TİSK'ten ve hükümetten yeni asgari ücret için kritik toplantı öncesi peş peşe açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hükümete talimatını verdi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı ne zaman? Türkiye o saate kilitlendi. Öte yandan asgari ücret Ocak 2023'te yüzde 54,7 artışla hem TL hem de döviz bazlı rekor kırmıştı. Mevcut durumda net asgari ücret 8506 TL, brüt asgari ücret ise 10008 TL olarak uygulanıyor. İşte masadaki rakamlarla beraber yeni asgari ücret için tüm detaylar...

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