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Haberler Fotohaber ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA: Kısa sürede açıklanacak! Temmuz maaş zammı ile yeni asgari ücret 2023 ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 13.06.2023 10:54 Güncelleme Tarihi: 13.06.2023 11:10

ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA: Kısa sürede açıklanacak! Temmuz maaş zammı ile yeni asgari ücret 2023 ne kadar olacak?

Son dakika asgari ücret zammı haberleri...Asgari Ücret Tespit Komisyonu 1. toplantısı bugün gerçekleşecek. Toplantı öncesi TİSK ve hükümetten asgari ücret 2023 için dikkat çeken açıklama geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan'a doğrudan talimat verdi. Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak? Temmuz maaş zammı ile yeni asgari ücret brüt, net ne kadar olacak? Türkiye o saate kilitlendi. Asgari ücrete zam rakamının önceki dönemlere göre daha kısa sürede açıklanması bekleniyor. İşte masadaki en güçlü rakam ve milyonların merak ettiği o tarih...

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ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA: Kısa sürede açıklanacak! Temmuz maaş zammı ile yeni asgari ücret 2023 ne kadar olacak?

Son dakika haberi...Asgari ücret Temmuz zammı ile beraber artacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2023 yılında yapılacak 2. zam oranını görüşmek üzere bugün toplanacak. Yeni asgari ücret 7 milyon çalışanı doğrudan 85 milyon vatandaşı da dolaylı yoldan etkileyerek gelirleri artıracak. Asgari ücrete zam yapılmasıyla, işverenlerden genel sağlık sigortalılara, isteğe bağlı sigortalılardan işsizlik sigortası alanlara ve yurtiçi-yurtdışı borçlanma yapanlara kadar birçok kişiyi etkileyecek. Asgari ücretlinin kıdem ve ihbar tazminatı tutarları yükselecek. İşsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneğinin tavanı yeniden belirlenecek.

ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA: Kısa sürede açıklanacak! Temmuz maaş zammı ile yeni asgari ücret 2023 ne kadar olacak?

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA TOPLANACAK?

İşçi, işveren ve hükümetten oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün saat 14:00'de toplanacak. Her taraftan 5'er kişilik yetkili bulunuyor. Yeni asgari ücret belirlenirken oy çokluğu veya oybirliği ile karar alınabiliyor. İlk toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nı ev sahipliği yapacak.

TÜRK-İş Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol süreçleri yönetecek. Bu toplantı da ise TÜRK-İŞ heyetine Pevrul Kavlak, TİSK heyetine ise Akansel Koç başkanları adına vekalet edecek.

Toplantının 2 saat civarında sürmesi ve tarafların 17:00-17-30 civarında açıklama yapması bekleniyor.

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ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA: Kısa sürede açıklanacak! Temmuz maaş zammı ile yeni asgari ücret 2023 ne kadar olacak?

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN HÜKÜMETE DOĞRUDAN ASGARİ ÜCRET TALİMATI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Çalışanlar enflasyona ezdirilmeyecek' talimatı sonrası hükümet yetkilileri burada işçi tarafına daha yakın konumda bulunuyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 'Çalışanlar enflasyona ezdirilmeyecek' parolasıyla hükümete gerekli talimatını verdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve hükümet yetkilileri asgari ücret belirlenirken burada işçi tarafına daha yakın konumda yer alacak.

Enflasyonun sabit gelirliler üzerindeki tahribatı ortadan kaldıracak ve alım gücünü yükselecek çalışmalar Mart ayından beri hız kazandı.

ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA: Kısa sürede açıklanacak! Temmuz maaş zammı ile yeni asgari ücret 2023 ne kadar olacak?

YENİ ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İlk toplantının 13 Haziran'da gerçekleşmesinin ardından 2. toplantının ise 20 Haziran tarihinde yapılması bekleniyor. Burada net rakamların masaya konulması ve bir uzlaşma çıkma ihtimali en güçlü seçenek olarak masada bulunuyor.

Bugünkü toplantı sonrası 2. toplantının tarihi belli olacak.

ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA: Kısa sürede açıklanacak! Temmuz maaş zammı ile yeni asgari ücret 2023 ne kadar olacak?

BU KEZ KISA SÜREDE AÇIKLANACAK

Yeni asgari ücretin 23 Haziran Cuma veya 26 Haziran tarihinde Başkan Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor. Yani süreç 10-12 günlük bir zaman diliminde kısa sürede tamamlanacak. Normalde Asgari Ücret Komisyonu'nun çalışmaları bir aya yakın sürüyor.

Yeni asgari ücretin belirlenmesinin ardından tüm gözler Kurban Bayramı sonrası emekli ve memur zammı düzenlemelerinde olacak.

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