Son dakika asgari ücret zammı haberleri...Asgari Ücret Tespit Komisyonu 1. toplantısı bugün gerçekleşecek. Toplantı öncesi TİSK ve hükümetten asgari ücret 2023 için dikkat çeken açıklama geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan'a doğrudan talimat verdi. Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak? Temmuz maaş zammı ile yeni asgari ücret brüt, net ne kadar olacak? Türkiye o saate kilitlendi. Asgari ücrete zam rakamının önceki dönemlere göre daha kısa sürede açıklanması bekleniyor. İşte masadaki en güçlü rakam ve milyonların merak ettiği o tarih...