ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA TOPLANACAK?

İşçi, işveren ve hükümetten oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün saat 14:00'de toplanacak. Her taraftan 5'er kişilik yetkili bulunuyor. Yeni asgari ücret belirlenirken oy çokluğu veya oybirliği ile karar alınabiliyor. İlk toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nı ev sahipliği yapacak.

TÜRK-İş Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol süreçleri yönetecek. Bu toplantı da ise TÜRK-İŞ heyetine Pevrul Kavlak, TİSK heyetine ise Akansel Koç başkanları adına vekalet edecek.

Toplantının 2 saat civarında sürmesi ve tarafların 17:00-17-30 civarında açıklama yapması bekleniyor.