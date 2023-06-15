Son dakika | Asgari ücret zammı ne kadar olacak? Başkan Erdoğan’dan asgari ücret artışı, memur ve emekli maaş zammı açıklaması

Son dakika asgari ücret zammı haberleri: Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zam oranını istişare etmek üzere 19 Haziran'da ikinci toplantısını yapacak. 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücret zammıyla ilgili süreç devam ediyor.

Ayrıca kabine toplantısının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan da asgari ücret açıklaması geldi. Erdoğan maaşlardaki artış ve görüşmelere ilişkin önemli ifadeler kullanırken "Tüm tarafların içine sinecek bir sonuca ulaşılacak" dedi.