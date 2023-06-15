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Haberler Galeri Son dakika | Asgari ücret zammı ne kadar olacak? Başkan Erdoğan'dan asgari ücret artışı, memur ve emekli maaş zammı açıklaması
Giriş Tarihi: 15.06.2023 08:18 Güncelleme Tarihi: 15.06.2023 08:18

Son dakika | Asgari ücret zammı ne kadar olacak? Başkan Erdoğan'dan asgari ücret artışı, memur ve emekli maaş zammı açıklaması

Asgari ücret zammının belirlenmesi, maaşların artışı için düğmeye resmen basıldı. İlk tur görüşmelerin yapıldığı asgari ücret artış görüşmelerinde ikinci tur için gözler 19 Haziran'a çevrildi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zam oranını görüşmek üzere ikinci toplantısını bu tarihte yapacak. Diğer yandan asgari ücret zammı ve onun etkileyeceği birçok kalem ödeme ile ilgili Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan da açıklama geldi. Erdoğan asgari ücret artışı için "Tüm tarafların içine sinecek hayırlı bir netice olacak" derken memur maaşı, temmuz engelli ve engelli yakını aylığı ile yaşlı aylıklarının ödemesine ilişkin de önemli ifadelerde bulundu.

SABAH İNTERNET
Son dakika | Asgari ücret zammı ne kadar olacak? Başkan Erdoğan’dan asgari ücret artışı, memur ve emekli maaş zammı açıklaması

Son dakika asgari ücret zammı haberleri: Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zam oranını istişare etmek üzere 19 Haziran'da ikinci toplantısını yapacak. 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücret zammıyla ilgili süreç devam ediyor.

Ayrıca kabine toplantısının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan da asgari ücret açıklaması geldi. Erdoğan maaşlardaki artış ve görüşmelere ilişkin önemli ifadeler kullanırken "Tüm tarafların içine sinecek bir sonuca ulaşılacak" dedi.

Son dakika | Asgari ücret zammı ne kadar olacak? Başkan Erdoğan’dan asgari ücret artışı, memur ve emekli maaş zammı açıklaması

ASGARİ ÜCRET ZAMMI İÇİN İKİNCİ GÖRÜŞME: TARİH BELLİ

Asgari ücrette ikinci tur görüşmelere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğindeki ikinci toplantıya, işçi kesimini temsilen TÜRK-İŞ, işveren kesimini temsilen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) heyeti katılacak.

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Son dakika | Asgari ücret zammı ne kadar olacak? Başkan Erdoğan’dan asgari ücret artışı, memur ve emekli maaş zammı açıklaması

ASGARİ ÜCRET ARTIŞI 7 MİLYON ÇALIŞANI İLGİLENDİRİYOR

Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücret rakamıyla ilgili süreç devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğindeki ikinci toplantıya, işçi kesimini temsilen TÜRK-İŞ, işveren kesimini temsilen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) heyeti katılacak.

Son dakika | Asgari ücret zammı ne kadar olacak? Başkan Erdoğan’dan asgari ücret artışı, memur ve emekli maaş zammı açıklaması

MEVCUT ASGARİ ÜCRET NET 8 BİN 506 LİRA

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 10 bin 8 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 11 bin 759 lira 40 kuruş. Bunun 10 bin 8 lirası brüt asgari ücret, 1551 lira 24 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 200 lira 16 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

Son dakika | Asgari ücret zammı ne kadar olacak? Başkan Erdoğan’dan asgari ücret artışı, memur ve emekli maaş zammı açıklaması

ASGARİ ÜCRET SON İKİ YILDA NE OLDU?

2021 yılı ocak ayında brüt 3 bin 577 lira net 2 bin 825 lira olan asgari ücret 2022 ocak ayında brüt 5 bin 4 lira, net 4 bin 253 lira oldu. Brüt ücretteki artış yüzde 39.9, net ücretteki artış ise yüzde 50.51 oldu. 2022 yılı temmuz ayında asgari ücret yüzde 29.31 oranında artışla brüt 6 bin 471, net 5 bin 50 0liraya çıktı.

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