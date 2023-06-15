Ekonomi koordinasyon kurulu toplanıyor! Asgari ücret ne kadar olacak? | Video

Asgari ücret zammının belirlenmesi, maaşların artışı için düğmeye resmen basıldı. İlk tur görüşmelerin yapıldığı asgari ücret artış görüşmelerinde ikinci tur için gözler 19 Haziran'a çevrildi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zam oranını görüşmek üzere ikinci toplantısını bu tarihte yapacak. Diğer yandan asgari ücret zammı ve onun etkileyeceği birçok kalem ödeme ile ilgili Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan da açıklama geldi. Erdoğan asgari ücret artışı için "Tüm tarafların içine sinecek hayırlı bir netice olacak" derken memur maaşı, temmuz engelli ve engelli yakını aylığı ile yaşlı aylıklarının ödemesine ilişkin de önemli ifadelerde bulundu.