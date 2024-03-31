Burdur seçim sonuçları takip ekranı! YSK Burdur yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Burdur seçim sonuçları 2024 sorgulanıyor. 31 Mart Pazar sabahı 08.00 itibari ile sandıkların yolu tutulacak ve vatandaşlar kendine yakın gördüğü aday için ayrılan bölüme EVET mührünü basacak. Oy kullanma işleminin tamamlanmasının ardından " Burdur seçimi kim kazandı" sorusuna yanıt aranacak. YSK verileri ışığında Burdur seçim sonuçları ve oy oranları canlı ve anlık olarak SABAH'ta yayınlanacak. İşte Burdur seçim sonucu canlı ve anlık oy oranları takip ekranı.

BURDUR SEÇİM SONUÇLARI- 31 MART 2024 YEREL SEÇİMLERİ

Yerel seçimlerde partilerin, ittifakların ve adayların oy oranları 31 Mart akşamı anbean paylaşılacak. İşte; il ve ilçe bazında arama yaparak ulaşabileceğiniz anlık veriler için Burdur Yerel Seçim Sonuçları ekranı;