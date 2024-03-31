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Haberler Galeri Burdur seçim sonuçları takip ekranı! YSK Burdur yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları
Giriş Tarihi: 31.03.2024 07:11 Güncelleme Tarihi: 31.03.2024 07:38

Burdur seçim sonuçları takip ekranı! YSK Burdur yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Burdur seçim sonuçları 31 Mart Pazar günü belli oluyor. Vatandaşlık görevini yerine getirmek için sandığa giden seçmenler için seçim sonuçları il il, ilçe ilçe sabah.com.tr'de olacak. Yerel seçim sonuçları, oy sayımının devam ettiği sırada açılan sandık sayılarına göre güncellenecek ve nihayetinde sandıkların tamamının açılmasıyla yanıt bulacak. Burdur seçimi kim kazandı sorusu seçim yasağının kaldırılmasının ardından netlik kazanacak. İşte YSK ile Burdur seçim sonucu 2024 canlı ve güncel takip ekranı.

Burdur seçim sonuçları takip ekranı! YSK Burdur yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Burdur seçim sonuçları 2024 sorgulanıyor. 31 Mart Pazar sabahı 08.00 itibari ile sandıkların yolu tutulacak ve vatandaşlar kendine yakın gördüğü aday için ayrılan bölüme EVET mührünü basacak. Oy kullanma işleminin tamamlanmasının ardından " Burdur seçimi kim kazandı" sorusuna yanıt aranacak. YSK verileri ışığında Burdur seçim sonuçları ve oy oranları canlı ve anlık olarak SABAH'ta yayınlanacak. İşte Burdur seçim sonucu canlı ve anlık oy oranları takip ekranı.

BURDUR SEÇİM SONUÇLARI- 31 MART 2024 YEREL SEÇİMLERİ

Yerel seçimlerde partilerin, ittifakların ve adayların oy oranları 31 Mart akşamı anbean paylaşılacak. İşte; il ve ilçe bazında arama yaparak ulaşabileceğiniz anlık veriler için Burdur Yerel Seçim Sonuçları ekranı;

Burdur seçim sonuçları takip ekranı! YSK Burdur yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

BURDUR SEÇİM SONUÇLARI 2024 – CANLI

AK Parti Mehmet Şimşek

CHP Ali Orkun Ercengiz

İYİ Parti Namık Kemal Özkan

DEM Parti Fatma Arslan

Yeniden Refah Ufuk Kazancı

Zafer Partisi Kemal Karlı

Burdur Seçim Sonuçları linkine tıklayarak canlı ve anlık olarak adayların oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

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Burdur seçim sonuçları takip ekranı! YSK Burdur yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

BURDUR SEÇİM SONUÇLARI İLÇE İLÇE TAKİP ET

Burdur'da ilçe ilçe seçim sonuçlarını takip etmek için aşağıdaki linklere tıklayınız.

Ağlasun Seçim Sonuçları

Altınyayla Seçim Sonuçları

Bucak Seçim Sonuçları

Çavdır Seçim Sonuçları

Çeltikçi Seçim Sonuçları

Gölhisar Seçim Sonuçları

Karamanlı Seçim Sonuçları

Kemer Seçim Sonuçları

Merkez Seçim Sonuçları

Tefenni Seçim Sonuçları

Yeşilova Seçim Sonuçları

Burdur seçim sonuçları takip ekranı! YSK Burdur yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

BURDUR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

AK Parti Mehmet Şimşek, CHP Ali Orkun Ercengiz, İYİ Parti Namık Kemal Özkan, DEM Parti Fatma Arslan, Yeniden Refah Ufuk Kazancı, Zafer Partisi Kemal Karlı, Saadet Adnan Ersan ismi ile oy pusulasında yer alacak. Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

Burdur seçim sonuçları takip ekranı! YSK Burdur yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

SEÇİM GÜNÜ YASAKLARI NELER?

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, oy verme günü saat 06.00'dan saat 23.59'a kadar uygulanacak yasakları belirleyen kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre;

*Seçim günü saat 06.00'dan saat 23.59'a kadar alkollü içki satışı ve içkili yerlerle umumi mahallerde her çeşit alkollü içki içilmesi yasak olacak.

*Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiç kimse, Türk Ceza Kanunu'nun 6. maddesinin f bendinin 1, 2, 3 ve 5 numaralı alt bentlerinde gösterilen silahları (ateşli silahlar, patlayıcı maddeler, saldırı ve savunmada kullanılmak üzere yapılmış her türlü kesici, delici veya bereleyici alet, yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı, boğucu, zehirleyici, sürekli hastalığa yol açıcı nükleer, radyoaktif, kimyasal, biyolojik maddeler) köy, kasaba ve şehirlerde taşıyamayacak.

*Oy verme süresince kahvehane, kıraathane, kafe ve internet kafeler gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı kalacak, eğlence yeri niteliği taşıyan lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek.

*Seçim yasaklarına uyulması şartıyla oy verme günü saat 18.00'den sonra düğün yapılabilecek.

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