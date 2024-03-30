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Haberler Galeri Konya Meram seçim sonuçları! YSK Meram yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları
Giriş Tarihi: 30.03.2024 22:55 Güncelleme Tarihi: 30.03.2024 22:55

Konya Meram seçim sonuçları! YSK Meram yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Türkiye, Mahalli İdareler Seçimleri için 31 Mart Pazar günü sandığa gidiyor. Büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanlarını seçecek vatandaşlar Başkentin büyük ilçelerinden olan Meram özelinde de araştırmalara hız kazandırdı. Adayların oy oranları canlı olarak Meram seçim sonuçları 2024 ekranına yansıyacak. YSK verileriyle takip edilecek seçim sonucu ile Meram'da seçimi kim kazandı sorusuna yanıt aranacak. Güncel verileri Meram yerel seçim sonuçları ekranından takip edebilirsiniz

Konya Meram seçim sonuçları! YSK Meram yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Meram seçim sonuçları YSK verileriyle yakın mercek altına alınacak. Konya ilçeleriyle ayrı ayrı değerlendirilecek Meram'da partilerin ve adayların oy oranı canlı olarak ekrana yansıyacak. Açılan sandık sayısının tamamlanmasıyla birlikte sonuçlar ortaya çıkacak. İşte, 2024 Meram yerel seçim sonuçları takip ekranı

KONYA MERAM SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Aşağıda yer alan Konya Meram seçim sonuçları ekranı aracılığıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.

Konya Meram seçim sonuçları! YSK Meram yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

KONYA MERAM SEÇİM SONUÇLARI 2024 CANLI TAKİP

AK Parti: Mustafa Kavuş

CHP: Bahar Altay Çaçık

İYİ Parti: İbrahim Adnan Uyararslan

Yeniden Refah Partisi: Mustafa Özerdem

Zafer Partisi: Emine Binnur Bulgan

DEM Parti: Hıdır Gümüş

Konya Meram Seçim Sonuçları linkine tıklayarak adayların canlı ve anlık oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

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Konya Meram seçim sonuçları! YSK Meram yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

KONYA İLÇE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI TAKİP ET

YSK ile partilerin ve adayların oy oranlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Konya'da diğer tüm ilçelerin seçim sonuçlarına ulaşmak için aşağıdaki ilçelerin üzerine tıklayabilirsiniz.

Ahırlı Seçim Sonuçları

Akören Seçim Sonuçların

Akşehir Seçim Sonuçları

Altınekin Seçim Sonuçları

Beyşehir Seçim Sonuçları

Bozkır Seçim Sonuçları

Çeltik Seçim Sonuçları

Cihanbeyli Seçim Sonuçları

Çumra Seçim Sonuçları

Derbent Seçim Sonuçları

Derebucak Seçim Sonuçları

Doğanhisar Seçim Sonuçları

Emirgazi Seçim Sonuçları

Ereğli Seçim Sonuçları

Güneysınır Seçim Sonuçları

Hadim Seçim Sonuçları

Halkapınar Seçim Sonuçları

Hüyük Seçim Sonuçları

Ilgın Seçim Sonuçları

Kadınhanı Seçim Sonuçları

Karapınar Seçim Sonuçları

Karatay Seçim Sonuçları

Kulu Seçim Sonuçları

Meram Seçim Sonuçları

Sarayönü Seçim Sonuçları

Selçuklu Seçim Sonuçları

Seydişehir Seçim Sonuçları

Taşkent Seçim Sonuçları

Tuzlukçu Seçim Sonuçları

Yalıhüyük Seçim Sonuçları

Yunak Seçim Sonuçları

Konya Meram seçim sonuçları! YSK Meram yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

Konya Meram'da AK Parti Mustafa Kavuş, CHP Bahar Altay Çaçık, İYİ Parti İbrahim Adnan Uyararslan, Yeniden Refah Partisi Emine Binnur Bulgan, DEM Parti Hıdır Gümüş ve Zafer Partisi Emine Binnur Bulgan ismi ile oy pusulasında yer alacak.

Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sonuçları sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

Konya Meram seçim sonuçları! YSK Meram yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

MERAM MAHALLELERİ

ALAKOVA

ALAVARDI

ALİ ULVİ KURUCU

ALPASLAN

AŞKAN

ATEŞBAZ VELİ

AYANBEY

AYDOĞDU

AYMANAS

BAHÇEŞEHİR

BAYAT

BORUKTOLU

BOTSA

BOYALI

ÇARIKLAR

ÇAYBAŞI

ÇAYIRBAĞI

ÇOMAKLAR

ÇOMAKLI

ÇUKURÇİMEN

DERE

DURUNDAY

ERENKAYA

EVLİYATEKKE

GÖDENE

HADİMİ

HARMANCIK

HASANŞEYH

HATIP

HATUNSARAY

HAVZAN

İKİPINAR

İNLİCE

KARAAĞAÇ

KARADİĞİN

KARADİĞİNDERESİ

KARAHÜYÜK

KAŞINHANI

KAVAK

KAYADİBİ

KAYALI

KAYIHÜYÜK

KIZILÖREN

KİLİSTRA

KONEVİ

KOVANAĞZI

KOZAĞAÇ

KÖYCEĞİZ

KUMRALI

LALEBAHÇE

MELİKŞAH

OSMAN GAZİ

PAMUKCU

PİREBİ

SADIKLAR

SAĞLIK

SAHİBATA

SARIKIZ

SEFAKÖY

ULUĞBEY

ULUIRMAK

UZUNHARMANLAR

YAKA

YATAĞAN

YAYLAPINAR

YENİBAHÇE

YENİŞEHİR

YEŞİLDERE

YEŞİLTEKKE

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