Konya Meram seçim sonuçları! YSK Meram yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Giriş Tarihi: 30.03.2024 22:55
Güncelleme Tarihi: 30.03.2024
22:55
Türkiye, Mahalli İdareler Seçimleri için 31 Mart Pazar günü sandığa gidiyor. Büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanlarını seçecek vatandaşlar Başkentin büyük ilçelerinden olan Meram özelinde de araştırmalara hız kazandırdı. Adayların oy oranları canlı olarak Meram seçim sonuçları 2024 ekranına yansıyacak. YSK verileriyle takip edilecek seçim sonucu ile Meram'da seçimi kim kazandı sorusuna yanıt aranacak. Güncel verileri Meram yerel seçim sonuçları ekranından takip edebilirsiniz