Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Konya Selçuklu seçim sonuçları! YSK Selçuklu yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları
Giriş Tarihi: 30.03.2024 15:32 Güncelleme Tarihi: 30.03.2024 15:32

Konya Selçuklu seçim sonuçları! YSK Selçuklu yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Milyonlarca seçmen, yerel yöneticilerini belirlemek için 31 Mart 2024 tarihinde sandık başına gidiyor. Türkiye Yerel Seçimleri ile 5 yıl boyunca görevde olacak büyükşehir, il, ilçe ve belde belediye başkanları ile muhtarlar seçilecek. Oy kullanma adımından sonra oy sayımına geçilecek. Yayın yasaklarının kaldırılmasıyla birlikte Konya Selçuklu seçim sonuçları ile canlı ve anlık oy oranları sabah.com.tr yerel seçim sonuçları 2024 sayfası üzerinden takip edilebilecek. YSK verileri ile Selçuklu seçimi kim kazandı sorusunun yanıtını haberimizden öğrenebilirsiniz. İşte, YSK ile Selçuklu yerel seçim sonuçları 2024 canlı takip linki!

Konya Selçuklu seçim sonuçları! YSK Selçuklu yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Mahalli İdareler Genel Seçimleri, 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleşiyor. 34 siyasi partinin katıldığı seçim ile Türkiye'nin 81 ili ve 973 ilçesindeki yerel yönetimler yeniden belirlenecek. Bu kapsamda yaşadıkları ilçenin seçim sonucunu öğrenmek isteyen seçmenler araştırmalara başladı. Konya Selçuklu Belediyesi'ni hangi partinin kazandığı ilçe sakinleri tarafından merak ediliyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasıyla birlikte 2024 Selçuklu seçim sonuçları, partilerin ve adayların oy oranları sabah.com.tr'den yayınlanacak. Peki, Narlıdere seçimi kim kazandı? İşte, YSK ile Konya Selçuklu yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları…

KONYA SELÇUKLU SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Aşağıda yer alan Konya Selçuklu seçim sonuçları ekranı aracılığıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.

Konya Selçuklu seçim sonuçları! YSK Selçuklu yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

SELÇUKLU SEÇİM SONUÇLARI 2024 CANLI TAKİP

AK Parti: Ahmet Pekyatırmacı

CHP: Ahmet Ziya Güneş

İYİ Parti: Mehmet Uğur

DEM Parti: Ahmet Nergiz

Yeniden Refah: Ali Kemal Kara

Konya Selçuklu seçim sonuçları linkine tıklayarak canlı ve anlık olarak adayların oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Konya Selçuklu seçim sonuçları! YSK Selçuklu yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

KONYA SEÇİM SONUÇLARI İLÇE İLÇE TAKİP ET

Konya'da diğer tüm ilçelerin seçim sonuçlarına ulaşmak için aşağıdaki ilçelerin üzerine tıklayabilirsiniz. YSK ile partilerin ve adayların oy oranlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Ahırlı Seçim Sonuçları

Akören Seçim Sonuçların

Akşehir Seçim Sonuçları

Altınekin Seçim Sonuçları

Beyşehir Seçim Sonuçları

Bozkır Seçim Sonuçları

Çeltik Seçim Sonuçları

Cihanbeyli Seçim Sonuçları

Çumra Seçim Sonuçları

Derbent Seçim Sonuçları

Derebucak Seçim Sonuçları

Doğanhisar Seçim Sonuçları

Emirgazi Seçim Sonuçları

Ereğli Seçim Sonuçları

Güneysınır Seçim Sonuçları

Hadim Seçim Sonuçları

Halkapınar Seçim Sonuçları

Hüyük Seçim Sonuçları

Ilgın Seçim Sonuçları

Kadınhanı Seçim Sonuçları

Karapınar Seçim Sonuçları

Karatay Seçim Sonuçları

Kulu Seçim Sonuçları

Meram Seçim Sonuçları

Sarayönü Seçim Sonuçları

Selçuklu Seçim Sonuçları

Seydişehir Seçim Sonuçları

Taşkent Seçim Sonuçları

Tuzlukçu Seçim Sonuçları

Yalıhüyük Seçim Sonuçları

Yunak Seçim Sonuçları

Konya Selçuklu seçim sonuçları! YSK Selçuklu yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

KONYA SELÇUKLU BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

Konya Selçuklu'da AK Parti'den Ahmet Pekyatırmacı, CHP'den Ahmet Ziya Güneş, İYİ Parti'den Mehmet Uğur, DEM Parti'den Ahmet Nergiz, Yeniden Refah Partisi'nden Ali Kemal Kara, Büyük Birlik Partisi'nden Hakan Er, TİP'ten Aden Babir, Zafer Partisi'nden Ahmet Dikici, Memleket Partisi'nden Mehmet Koçer aday olan isimler arasında yer alıyor.

Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sonuçları sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

Konya Selçuklu seçim sonuçları! YSK Selçuklu yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

SELÇUKLU MAHALLELERİ

Selçuklu'da 72 mahalle vardır:

Akademi

Akıncılar

Akpınar

Akşemsettin

Ardıçlı

Aşağıpınarbaşı

Aydınlıkevler

Bağrıkurt

Başarakavak

Bedir

Beyhekim

Biçer

Bilecik

Binkonutlar

Bosna Hersek

Buhara

Büyükkayacık

Cumhuriyet

Çaldere

Çaltı

Çandır

Dağdere

Dokuz

Dumlupınar

Eğribayat

Erenköy

Esenler

Fatih

Ferhuniye

Feritpaşa

Güvenç

Hacıkaymak

Hanaybaşı

Hocacihan

Horozluhan

Hüsamettin Çelebi

Işıklar

İhsaniye

Kaleköy

Karaömerler

Kervan

Kılınçarslan

Kınık

Kızılcakuyu

Kosova

Küçükmuhsine

Malazgirt

Mehmet Akif

Meydanköy

Musalla Bağları

Nişantaş

Parsana

Sakarya

Salahattin

Sancak

Sarayköy

Sarıcalar

Selahaddini Eyyubi

Selçuk

Sızma

Sille

Sille Ak

Sulutas

Şeker

Şeyh Şamil

Tatköy

Tepekent

Tömek

Ulumuhsine

Yazıbelen

Yazır

Yukarıpınarbaşı

SON DAKİKA