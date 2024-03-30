Konya Selçuklu seçim sonuçları! YSK Selçuklu yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Giriş Tarihi: 30.03.2024 15:32
Güncelleme Tarihi: 30.03.2024
15:32
Milyonlarca seçmen, yerel yöneticilerini belirlemek için 31 Mart 2024 tarihinde sandık başına gidiyor. Türkiye Yerel Seçimleri ile 5 yıl boyunca görevde olacak büyükşehir, il, ilçe ve belde belediye başkanları ile muhtarlar seçilecek. Oy kullanma adımından sonra oy sayımına geçilecek. Yayın yasaklarının kaldırılmasıyla birlikte Konya Selçuklu seçim sonuçları ile canlı ve anlık oy oranları sabah.com.tr yerel seçim sonuçları 2024 sayfası üzerinden takip edilebilecek. YSK verileri ile Selçuklu seçimi kim kazandı sorusunun yanıtını haberimizden öğrenebilirsiniz. İşte, YSK ile Selçuklu yerel seçim sonuçları 2024 canlı takip linki!