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Haberler Galeri ORDU SEÇİM SONUÇLARI! YSK ile Ordu yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları
Giriş Tarihi: 31.03.2024 13:41 Güncelleme Tarihi: 31.03.2024 13:43

ORDU SEÇİM SONUÇLARI! YSK ile Ordu yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

31 Mart 2024 tarihinde tüm ülke genelinde Yerel Seçim heyecanı yaşanacak. 81 ilde 61 milyon 441 bin 882 seçmen oy kullanacak. Büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yerel yöneticilerin belirleneceği seçimde Ordu seçim sonuçları takip ediliyor. AK Parti'den Mehmet Hilmi Güler, CHP'den Zekai Sana'nın aday gösterildiği seçimde ordu seçimde sandıkların kapanması ve oy sayımının başlamasıyla birlikte şekillenecek olan sonuçlar YSK'nın yayın yasağının kaldırılmasıyla birlikte kamuoyuyla paylaşılacak. 31 Mart yerel seçim sonuçları Ordu verilerini YSK'nın yayın yasağını kaldırmasının ardından sabah.com.tr seçim sayfası üzerinden takip edebilirsiniz. İşte sabah.com.tr Ordu 31 Mart yerel seçim sonuçları sorgulama sayfası...

ORDU SEÇİM SONUÇLARI! YSK ile Ordu yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Mahalli İdareler Seçimleri için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Seçmenlerin sandık başına gidip görevlerini yerine getirmesiyle birlikte yerel yöneticiler belirlenecek. YSK tarafından yayın yasağının kaldırılmasıyla birlikte anlık, güncel oy oranları ve seçim sonuçlarıyla ordu yerel seçim sonuçları, ordu oy sonuçları sabah.com.tr üzerinden takip edilecek. İşte Ordu Yerel Seçim Sonuçları

ORDU SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Aşağıda yer alan Ordu seçim sonuç ekranıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz

ORDU SEÇİM SONUÇLARI! YSK ile Ordu yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

ORDU SEÇİM SONUÇLARI 2024 CANLI TAKİP

Ak Parti: Mehmet Hilmi Güler

CHP: Zekai Sana

İyi Parti: Enver Yılmaz

Yeniden Refah Partisi: Adem Ağca

Zafer Partisi: Sevinç Başaran

DEM Parti: Sevda Kokum

Ordu Seçim Sonuçları Linkine Tıklayarak Canlı Ve Anlık Olarak Adayların Oy Oranlarını Görüntüleyebilirsiniz.

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ORDU SEÇİM SONUÇLARI! YSK ile Ordu yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

ORDU İLÇE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI TAKİP ET

YSK ile partilerin ve adayların oy oranlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Ordu'da diğer tüm ilçelerin seçim sonuçlarına ulaşmak için aşağıdaki ilçelerin üzerine tıklayabilirsiniz.

Altınordu seçim sonuçları

Akkuş seçim sonuçları

Aybastı seçim sonuçları

Çamaş seçim sonuçları

Çatalpınar seçim sonuçları

Çaybaşı seçim sonuçları

Fatsa seçim sonuçları

Gölköy seçim sonuçları

Gülyalı seçim sonuçları

Gürgentepe seçim sonuçları

İkizce seçim sonuçları

Kabadüz seçim sonuçları

Kabataş seçim sonuçları

Korgan seçim sonuçları

Kumru seçim sonuçları

Mesudiye seçim sonuçları

Perşembe seçim sonuçları

Ulubey seçim sonuçları

Ünye seçim sonuçları

ORDU SEÇİM SONUÇLARI! YSK ile Ordu yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

SEÇİM GÜNÜ YASAKLARI NELER?

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, oy verme günü saat 06.00'dan saat 23.59'a kadar uygulanacak yasakları belirleyen kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre;

*Seçim günü saat 06.00'dan saat 23.59'a kadar alkollü içki satışı ve içkili yerlerle umumi mahallerde her çeşit alkollü içki içilmesi yasak olacak.

*Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiç kimse, Türk Ceza Kanunu'nun 6. maddesinin f bendinin 1, 2, 3 ve 5 numaralı alt bentlerinde gösterilen silahları (ateşli silahlar, patlayıcı maddeler, saldırı ve savunmada kullanılmak üzere yapılmış her türlü kesici, delici veya bereleyici alet, yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı, boğucu, zehirleyici, sürekli hastalığa yol açıcı nükleer, radyoaktif, kimyasal, biyolojik maddeler) köy, kasaba ve şehirlerde taşıyamayacak.

*Oy verme süresince kahvehane, kıraathane, kafe ve internet kafeler gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı kalacak, eğlence yeri niteliği taşıyan lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek.

*Seçim yasaklarına uyulması şartıyla oy verme günü saat 18.00'den sonra düğün yapılabilecek.

ORDU SEÇİM SONUÇLARI! YSK ile Ordu yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları
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