Rize seçim sonuçları! YSK Rize yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

RİZE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?
YSK'nın kesin aday listesine göre Rize Belediye Başkanı olabilmek için yarışacak adayların isimleri şu şekilde:
Adalet ve Kalkınma Partisi: Rahmi Metin
Cumhuriyet Halk Partisi: Necati Topaloğlu
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi: Nurettin Aydın
İYİ Parti: Köksal Toptan
Saadet Partisi: Muhammet Yıldız
Yeniden Refah Partisi: Cemil Çolak
Demokrasi ve Atılım Partisi: Pınar Kuk İslamoğlu
Hür Dava Partisi: Hasbi Karabulut
Demokratik Sol Parti: Ersan Yılmaz
Zafer Partisi: Gökhan Akyıldız
Memleket Partisi: Attila Kayhan
Bağımsız Türkiye Partisi: Hasan Peçe
Adalet Partisi: Recep Köse
Millet Partisi: Aykut Yalçınkaya
Anadolu Birliği Partisi: Oktay Balcı
Yeni Türkiye Partisi: Mustafa Özşeremet
Halkın Kurtuluş Partisi: Deniz Sarıkaya
Hak ve Özgürlükler Partisi: Hamdiye Şeşeoğulları
Türkiye Komünist Hareketi: Yeter Türkeş Çevik