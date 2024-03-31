Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Rize seçim sonuçları! YSK Rize yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları
Giriş Tarihi: 31.03.2024 13:29 Güncelleme Tarihi: 31.03.2024 13:29

Rize seçim sonuçları! YSK Rize yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Milyonlarca seçmen, 31 Mart 2024 Pazar günü sandık başına gidiyor. Büyükşehir, il, ilçe belde belediye başkanları ve muhtarların seçileceği Türkiye Yerel Seçimleri ile Rize'nin de yeni yerel yöneticileri belirlenecek. Oy sayımının bitmesiyle beraber seçim sonucu YSK tarafından açıklanacak. Belediye Başkanlığına AK Parti'den Rahmi Metin, CHP'den Necati Topaloğlu, İYİ Parti'den Köksal Toptan'ın aday gösterildiği Rize seçim sonuçları ile canlı ve anlık oy oranları sabah.com.tr'den takip edilebilecek. Rize seçimi kim kazandı sorusunun yanıtı şehrin sakinleri tarafından araştırılmaya başlandı. İşte, YSK ile Rize yerel seçim sonuçları 2024 takip ekranı!

Rize seçim sonuçları! YSK Rize yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşen Türkiye Yerel Seçimleri ile 81 ilin yeni yerel yöneticileri belirleniyor. 34 siyasi partinin katıldığı seçimde, 60 milyonu aşkın seçmen sandık başına gidiyor. Oy verme işleminin sona ermesinin ardından oy sayımına geçilecek. Yayın yasaklarının kaldırılmasıyla birlikte seçim sonucu canlı ve anlık oy oranları YSK tarafından kamuoyuna aktarılacak. Rize yerel seçim sonuçları açılan sandık sayılarına göre güncellenerek sabah.com.tr'den yayınlanacak. İlin yanı sıra ilçelere ilişkin veriler de haberimizde yer alacak. Peki, Rize seçimi kim kazandı? İşte, YSK ile Rize seçim sonuçları 2024 takip ekranı!

RİZE SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024 YEREL SEÇİMLERİ

Yerel seçimlerde partilerin, ittifakların ve adayların oy oranları 31 Mart akşamı anbean paylaşılacak. İşte; il ve ilçe bazında arama yaparak ulaşabileceğiniz anlık veriler için Rize Yerel Seçim Sonuçları ekranı;

Rize seçim sonuçları! YSK Rize yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

RİZE SEÇİM SONUÇLARI 2024 CANLI TAKİP

AK Parti: Rahmi Metin

CHP: Necati Topaloğlu

İYİ Parti: Köksal Toptan

DEM Parti: Nurettin Aydın

Yeniden Refah Partisi: Cemil Çolak

Rize Seçim Sonuçları linkine tıklayarak canlı ve anlık olarak adayların oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Rize seçim sonuçları! YSK Rize yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

RİZE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE İLÇE TAKİP ET

Rize'de ilçe ilçe seçim sonuçlarını takip etmek için aşağıdaki linklere tıklayınız.

Ardeşen Seçim Sonuçları

Çamlıhemşin Seçim Sonuçları

Çayeli Seçim Sonuçları

Derepazarı Seçim Sonuçları

Fındıklı Seçim Sonuçları

Güneysu Seçim Sonuçları

Hemşin Seçim Sonuçları

İkizdere Seçim Sonuçları

İyidere Seçim Sonuçları

Kalkandere Seçim Sonuçları

Merkez Seçim Sonuçları

Pazar Seçim Sonuçları

Rize seçim sonuçları! YSK Rize yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

RİZE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

YSK'nın kesin aday listesine göre Rize Belediye Başkanı olabilmek için yarışacak adayların isimleri şu şekilde:

Adalet ve Kalkınma Partisi: Rahmi Metin

Cumhuriyet Halk Partisi: Necati Topaloğlu

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi: Nurettin Aydın

İYİ Parti: Köksal Toptan

Saadet Partisi: Muhammet Yıldız

Yeniden Refah Partisi: Cemil Çolak

Demokrasi ve Atılım Partisi: Pınar Kuk İslamoğlu

Hür Dava Partisi: Hasbi Karabulut

Demokratik Sol Parti: Ersan Yılmaz

Zafer Partisi: Gökhan Akyıldız

Memleket Partisi: Attila Kayhan

Bağımsız Türkiye Partisi: Hasan Peçe

Adalet Partisi: Recep Köse

Millet Partisi: Aykut Yalçınkaya

Anadolu Birliği Partisi: Oktay Balcı

Yeni Türkiye Partisi: Mustafa Özşeremet

Halkın Kurtuluş Partisi: Deniz Sarıkaya

Hak ve Özgürlükler Partisi: Hamdiye Şeşeoğulları

Türkiye Komünist Hareketi: Yeter Türkeş Çevik

Rize seçim sonuçları! YSK Rize yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

OY VERME İŞLEMİ SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, KAÇTA BİTİYOR?

YSK Başkanlığınca 31 Mart tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde bazı illerde oy verme saatlerinde değişikliğe gidildi.

Güneşin doğuş ve batış saatlerine ilişkin değerlendirmelere göre, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis illerinde oy vermenin başlangıç ve bitiş saatleri 07.00-16.00 olarak değiştirildi.

Diğer illerde oy vermenin başlangıç ve bitiş saatleri ise 08.00-17.00 olarak belirlendi.

SON DAKİKA